Oulun uusi oikeustalo tulee joko Torikadulle tai Intiöön – Senaatti-kiinteistöt: Ehdottomasti on tarkoitus rakentaa myös uutta

Oulun oikeustalolle etsitään uutta sijoituspaikkaa.

Noin puoli vuotta sitten tehdyn periaatepäätöksen mukaan oikeustalo ei jää Rata-aukiolle Raksilaan, vaan sen pitäisi siirtyä sieltä pois vuoteen 2022 mennessä.

Uutta oikeustaloa suunnittelevassa työryhmässä mukana oleva Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela kertoo, että tällä haavaa uudeksi sijaintipaikaksi on kaksi vaihtoehtoa: Torikatu tai Intiön kasarmialue.

– Hanke etenee rivakasti eteenpäin hyvässä myötätuulessa, hän kuvailee tyytyväisenä.

Savelan mukaan uudessa sijaintipaikassa käräjäoikeuden käytössä olevien neliöiden määrä vähenee. Tulevat toimistotilat tulevat olemaan lähes puolta nykyistä pienemmät.

– Kaikille ei tule omia työhuoneita vaan rakennamme monitoimityötiloja.

Istuntotilojen koko sen sijaan pysynee kuta kuinkin ennallaan.

Torikadulla oikeustaloa on kaavailtu nykyisen verotoimiston kanssa samaan kortteliin. Senaatti-kiinteistöjen toimistot-toimialan johtaja Riitta Juutilainen kertoo, että Senaatti-kiinteistöllä on siellä olemassa olevia kiinteistöjä ja tontti rakennusoikeudella Sepänkadun ja Aleksanterinkadun kulmassa verohallinnon naapurissa.

Mitä tällöin tapahtuisi Verohallinnolle?

– Verohallinnolla on voimassaoleva vuokrasopimus tiloistaan. Selvitystyön yhteydessä selviää, ehdotammeko siihen jotain muutoksia.

Kasarmialueella Intiössä puolestaan selvitettävänä on useampia eri vaihtoehtoja.

– Tutkimme, mikä näyttää järkevimmältä, miten toiminnot saataisiin sijoittumaan ja millaiset kustannukset mistäkin vaihtoehdosta tulee.

Juutilainen ei ota suoraan kantaa siihen, aiotaanko uusi oikeustalo toteuttaa rakentamalla kokonaan uusi kiinteistö vai aiotaanko Senaatti-kiinteistöllä kohteessa olevaa nykyistä rakennuskantaa hyödyntää remontoimalla niistä uusia tiloja oikeustalon käyttöön.

– Eri osoitteissa on erilaisia vaihtoehtoja. Tutkimme, pystytäänkö vanhaa osaa hyödyntämään ainakin osittain. Mutta ehdottomasti kaikissa vaihtoehdoissa on tarkoitus rakentaa myös uutta.

Selvitykset valmistuvat ja asiasta on tavoitteena päättää huhtikuussa, minkä jälkeen aloitetaan valitun kohteen tarkempi suunnittelu.

Oulun käräjäoikeuden lisäksi uuteen oikeustaloon muuttavat Oulun syyttäjänvirasto, Oulun seudun ulosottovirasto ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Siellä tulee työskentelemään noin 300 ihmistä, kun nykyisin oikeustalossa väkeä on noin 140.

Tuomiokirkon kupeessa toimivan hallinto-oikeuden ylituomari Pirjo Pyhäjärvi kertoo, että heillä on noin 70–75 työntekijää, vaikka virkoja on vain 42. Hallinto-oikeus on palkannut kymmeniä määräaikaisia työntekijöitä purkamaan turvapaikka-asioiden käsittelystä aiheutuvaa työruuhkaa.

– On mahdoton sanoa, mille tasolle henkilökunnan määrä asettuu pysyvästi.

Hän on tyytyväinen siihen, että uudessa oikeustalossa sekä hallinto-oikeus että käräjäoikeus saavat synergiaetuja erityisesti turvajärjestelyistä, istuntosaleista ja asiakaspalvelusta.

– Asiakkaiden kannalta on hyvä asia, että kaikki oikeushallinnon toimijat ovat samassa paikassa.

Ylituomarin mukaan hallinto-oikeuden henkilökunta muuttaisi mieluummin Torikadulle.

– Se olisi asiakkaidenkin kannalta sijainniltaan parempi vaihtoehto. Mielestäni myös Kasarmialue on kohtuullisen matkan päässä.