Oulun uusi lentokenttähotelli odottelee nyt kaavaa – 175 huonetta ja kahdeksan kerrosta

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy lentoaseman hotellihankkeeseen liittyvän asemakaavamuutoksen Oulunsalossa.

Oulun lentokenttähotelli odottaa nyt asemakaavan valmistumista. Muutoin lentokenttähotellin valmistelut on saatu valmiiksi, kertoo Kiinteistö Oy Oulun Lentokenttä Hotellin toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Kiinteistöyhtiö ei aio pyörittää hotellia, vaan siihen on tulossa oma operaattorinsa.

Hotelliin on tulossa 175 huonetta ja kahdeksan kerrosta.

Kaavan muutoksesta aloitteen on tehnyt Finavia.

– Heti kun on mahdollista saada rakennuslupa, hommat lähtevät eteenpäin. Meillä on kaikki palaset valmiina ja selvillä. Operaattorin ja brändin osalta on sovittu, että kun kaava on lainvoimainen, niiden kanssa tullaan esille, Junttila sanoo.

Yhteiskunnan rahaa hotellihankkeessa ei Junttilan mukaan tarvita ja hotelli aiotaan rakentaa oululaisin voimin.

Junttilan mukaan heillä on valmiudet aloittaa työnteko hotellin rakentamiseksi heti, kun kaavoitus ja luvitus on saatu kuntoon.

– Hotellin pitäisi olla valmiina noin 1,5 vuodessa töiden aloittamisesta. Valmistelut ovat jo pitkällä.

Junttilan mukaan he ovat hankkeen kanssa luottavaisella ja rauhallisella mielellä.

– Oulu on hieno paikka toimia. Asiat ovat sujuneet todella hienosti. Olen kansainvälinen tyyppi ja kuljen ympäri Länsi-Eurooppaa. Oulun ei tarvitse hävetä yhtään.