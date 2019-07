Oulun turvakodissa on ollut täyttä koko kesän. Turvakodin vastuuohjaaja Eveliina Nilosaaren mukaan asiakkaita on koko ajan enemmän kuin turvakotiin mahtuu.

– Olemme joutuneet osittain ohjaamaan ihmisiä toisiin turvakoteihin, Nilosaari kertoo.

Lähimmät turvakodit Oulusta katsottuna sijaitsevat Raahessa ja Rovaniemellä.

– Niitä turvakoteja tarjotaan tarvittaessa asiakkaille ensimmäisinä. Yritämme kuitenkin löytää asiakkaalle lähimmän vaihtoehdon asuinpaikasta katsottuna.

Oulun turvakodin kävijöistä valtaosa on perheitä. Perhepaikkoja on kahdeksan. Naisten lisäksi myös miehet tulevat turvakotiin. Asiakkaita on vuosittain keskimäärin 350.

Maksuttomuudella vaikutusta

Kiirettä on pitänyt Niilosaaren mukaan jo muutaman vuoden.

– Näyttää siltä, että asiakasmäärät kasvavat koko ajan, hän toteaa.

Niilosaari arvelee lisääntyneen avun hankinnan liittyvän vuonna 2015 toteutettuun lainsäädännön muutokseen, jonka myötä turvakotipalveluista tuli ilmaisia. Muutoksen taustalla on Suomen ratifioima Istanbulin sopimus, jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Suomen osalta sopimuksessa huomioitiin myös lähisuhdeväkivaltaa kokevat miehet. Sopimuksen myötä kuntien ja asiakkaiden ei siis tarvitse maksaa turvakodista omavastuuosuutta.

– Se on ollut todella hyvä muutos. Esimerkiksi yksinäiset naiset tai miehet hakeutuvat varmasti matalammalla kynnyksellä turvakotiin, kun se ei ole maksullista, Niilosaari toteaa.

Oulun turvakodissa asiakkaat majoitusaika kestää yleensä kahdesta viikosta kuukauteen.

Ryhmistä tukea

Syksyn tullessa turvakodissa järjestetään erilaisia ryhmiä väkivaltauhreille. Lapsilla ja aikuisilla on omat ryhmänsä. Lisäksi turvakodissa toimii eroryhmä. Myös aikuiset, jotka ovat huolissaan käyttäytymisestään suhteessa lapseen, voivat hakea turvakodista apua.

– Ryhmistä tiedotetaan verkkosivuillamme. Meihin voi olla yhteydessä, Niilosaari sanoo.

– Kaikki, jotka kokevat väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, ovat tervetulleita. Tänne voi tulla juttelemaan omasta tilanteesta. Apua on saatavilla, Niilosaari kertoo.

Tilastokeskuksen raportin mukaan viranomaisten tietoon tuli vuoden 2018 aikana yhteensä 9 900 perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksen uhria, mikä tarkoittaa 3,6 prosentin nousua edellisestä vuodesta. Hallitusohjelmassa on kirjattu selkeästi, että turvakotipalveluiden saatavuutta tulisi lisätä.