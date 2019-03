Oulun Tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki huhtikuussa

Oulun tuomiokirkossa järjestetään Vihkihetki perjantaina 5. huhtikuuta kello 15–17.



Vihkihetkeen ei ilmoittauduta etukäteen, vaan parit vihitään saapumisjärjestyksessä. Mukaan tarvitaan esteidentutkintatodistus, joka tulee hankkia viimeistään seitsemän arkipäivää ennen vihkimistä. Jos kumpikaan vihittävistä ei asu Oulussa, esteiden tutkinta tulee pyytää oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta.



Vihkipari voi kutsua kirkkoon läheisiään todistamaan vihkihetkeä, mutta tarvittavat kaksi todistajaa löytyy myös seurakunnan puolesta. Vihkimisen jälkeen on tarjolla hääkakkua ja kahvit hääparille sekä kahdelle todistajalle tuomiokirkon kryptassa.



Vihkitoimitus ja juhlakahvit ovat maksuttomia. Oulun tuomiokirkossa järjestetään Vihkihetket myös 30. lokakuuta ja 22. marraskuuta.



Juhlapukeutumiseen apua saa Oulun seurakuntien ylläpitämästä Dom second hand -putiikista. Putiikista on mahdollista lainata morsiuspukuja, kenkiä ja huntuja häihin.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen on mahdollista myös silloin, kun toinen vihittävistä kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan ja toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.



Ennen naimisiin menoa on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa tulee pyytää viimeistään 7 arkipäivää ennen vihkimistä. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja. Todistus esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta.