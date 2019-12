Oulun Tiernatorin kojuihin olisi ollut enemmän tulijoita kuin mahtui – kymmenen päivän kesto on osoittautunut toimivaksi, aukioloajat nyt hieman lyhyemmät

– Eihän tuo näytä yhtään miltään, toteaa kadunmies torstaina iltapäivällä Rotuaarin aukion Tiernatoria ohittaessaan.

Tuomio on kuitenkin hätäinen, sillä tori ei ole vielä auki. Vasta parissa mökissä on availtu luukkuja ja ryhdytty asettelemaan tavaroita paikoilleen perjantaita varten.

Ensimmäisten joukossa paikalle ovat suunnanneet Aira Peltoniemi ja hänen poikansa Toni Korpikannel.

– Mukavan näköinen miljöö varmasti, kun hämärtää ja kaikki saavat tavaransa laitettua, Korpikannel tuumaa.

Kemiläinen Korpikannel 1957 myy muun muassa puukkoja, vaappuja ja korttikoteloita. Erikoisuutena on useimmissa materiaalina käytetty lohennahka.

Perheyritys on kiertänyt jo pitempään messuja, mutta päätti nyt kokeilla ensimmäistä kertaa markkinatyyppistä myyntiä talviolosuhteissa. Tiernatorin paikka on keskeinen, ja oletettavaa on, että ihmisiä liikkuu.

– Ja on kiva, kun täällä on joka päivä jotain ohjelmaa, Peltoniemi kiittelee.

Luvassa on muun muassa yhteislaulutilaisuuksia, joulupukin vierailuja ja kaupunginjohtajan jouluglögit. Torilla nähdään myös poroja, alpakoita ja kaverikoiria.

Oulun Tienatori avataan perjantaina. Toni Korpikannel kertoo millaista on toimia Joulutorin myyjänä.

Tiernatorilla on tänä vuonna 24 kauppiasta. Käytännön järjestelyistä ensimmäistä kertaa vastaavan Pohjois-Suomen Messujen tapahtumatuottaja Eeva Ojala laskee, että viimevuotisia toimijoita on seitsemän. Valtaosa myyjistä on siis uusia.

– Pohjois-Suomen messuilla on laaja asiakaskunta, ja kiinnostusta on ollut paljon.

Torimökkejä on kymmenen, joten niissä vuorotellaan. Viisi kauppiasta on mukana koko tapahtuman ajan, osa viikon ja osa muutaman päivän.

Ojala kertoo, että tulijoita olisi ollut hiukan enemmän kuin pystyttiin ottamaan ja samoin täyden kymmenen päivän myyntijaksoon olisi ollut halukkuutta useammallakin kuin viidellä kauppiaalla. Myyntiaikoja pätkimällä haluttiin saada mukaan mahdollisimman monta toimijaa ja tarjota tilaisuus uusille tulokkaille.

Myyjähaku linjattiin pieniin, pohjoissuomalaisiin toimijoihin, joiden tuotteet ovat käsin tehtyjä ja ekologisia. Uutta on paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille tarjottu telttapaikka, jossa nämä saavat esitellä toimintaansa.

– Tällainen Tiernatori tekee hyvää -teema, Ojala tiivistää.

Tiernatori on nykyisellään avoinna lyhyemmän ajan kuin alkuaikoina. Esimerkiksi vuonna 2016 se avautui jo 2. joulukuuta.

Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg kertoo, että niin torin kesto kuin päivittäiset aukioloajatkin perustuvat kauppiaiden kokemukseen siitä, milloin asiakkaita on riittävästi liikkeellä. Pitempi ajanjakso ei ole Tiernatorin kohdalla toiminut. Kun sitä viimeksi vuonna 2017 yritettiin, kauppiaiden kiinnostus oli liian vähäistä ja koko tori peruuntui.

Viime vuonna kokeiltu kymmenen päivän jakso joulun alla sen sijaan osoittautui toimivaksi.

Päivittäistä aukioloaikaa on nyt lyhennetty tunnilla arki- ja lauantai-iltoina. Viimeinen tunti oli Hagelbergin mukaan viime vuonna hiljainen.

Aukioloaika tosin sitouttaa kauppiaita ainoastaan jatkamaan tiettyyn kellonlyömään, ei panemaan pillejä pussiin.

– Mikäli kauppa käy ja väkeä liikkuu, ei kukaan varmasti vedä luukkuja kiinni ja lähde pois. Sesonki on kauppiailla kohtuullisen lyhyt, joten he palvelevat varmaan mielellään pidempäänkin.