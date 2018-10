Oulun teatteri perui kaksi perjantain esitystä sairaustapauksen vuoksi

Oulun teatteri on perunut tältä päivältä kaksi esitystä. Kello 13 alkavaksi ilmoitettu Näköala sillalta -näytelmä on jouduttu perumaan ja myös tulkintoja rakkauslauluista sisältävä Sitähän se kaikki on -esitys kello 19 on peruttu.

Sen sijaan My Fair Lady -musikaali esitetään ohjelmiston mukaisesti kello 19.

Teatterin viestintäsuunnittelija Henna Ristikangas kertoo näytösten peruuntumisen johtuvan sairaustapauksesta. Näytökset on peruutettu toistaiseksi vain tältä päivältä. Lauantaina aamulla saadaan tietää, jatkuvatko peruutukset.

Ristikankaan mukaan lipun tämän päivän näytöksiin jo ostaneille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.

Näköala sillalta -näytelmän päärooleissa ovat Kari-Pekka Toivonen, Aksa Kotila ja Merja Larivaara.

Sitähän se kaikki on -esitystä tähdittävät Merja Larivaara ja Samuli Laiho.

Tämän illan My Fair Ladyssa päärooleissa ovat Yasmine Yamajako sekä Janne Raudaskoski.