Oulun Taskilan puhdistamon typpikuormitus kasvanut – proteiinin liikasyönti voi  nostaa  typen määrää  jätevedenpuhdistamoilla

Jätevedenpuhdistamoon tuleva typpikuorma on noussut Oulun seudulla vuodesta 2003 lähtien. Ilmiö on sama pääkaupunkiseudulla, jossa yhtenä syynä typpikuorman kasvuun on havaittu proteiinin syönnin lisääntymisen.

Ylimääräinen proteiini, jota keho ei tarvitse, poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen.

Yksikön päällikkö Jarmo Lahtinen Oulun Vedestä kertoo, että typen kuormitus- ja pitoisuusarvoissa voidaan havaita nousua Taskilan puhdistamossa.

Vuonna 2003 typen kuormitus oli yli 2000 kiloa vuorokaudessa, viime vuonna kuormitus oli 3300 kiloa vuorokaudessa.

– Taskilan puhdistamolle tuleva kuormitus on kokonaisuudessaan kasvanut vuosien saatossa kaupungin kasvaessa. Lisäksi vuonna 2013 lakkautettiin Haukiputaalta kaksi puhdistamoa ja Iin puhdistamon toiminta. Näille puhdistamoille aikaisemmin menneet jätevedet johdetaan siis nykyisin Taskilan puhdistamolle, kommentoi Lahtinen.

Liikaproteiinin syönnillä vaikutuksia

Yhtenä syynä typpikuorman kasvuun jätevedessä pääkaupunkiseudulla pidetään proteiinin syönnin lisääntymistä.

– Proteiinin määrä on ruokavaliossamme vuosien saatossa kasvanut reilusti ja se näkyy jätevedenpuhdistamoilla typpikuorman kasvun kiihtymisenä. Kyselyn mukaan vain kolme prosenttia pääkaupunkiseutulaisista arvioi syövänsä proteiinia liikaa, mikä vaikuttaa olevan ristiriidassa jätevesiin tulevan typpimäärän kanssa. Oman proteiinin syönnin määrän arvioiminen voi olla haastavaa, koska moniin elintarvikkeisiinkin lisätään proteiinia, sanoo HSY:n vesihuollon ryhmäpäällikkö Paula Lindell.

Hän kertoo, että liikaproteiinin syönti kasvattaa jätevesien puhdistustarvetta ja rehevöittää Itämerta.



– Typenpoisto jätevedenpuhdistamolla kuluttaa myös paljon energiaa ja lisää kemikaalien käyttömääriä, Lindell selittää.