Oulun Taskilan kertaalleen sammutettu iso hakekasa alkoi kyteä uudelleen – "Sama käyminenhän siellä on päällä"

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksiköt joutuivat tiistaina jälleen töihin Oulun Taskilassa läjityskentällä sijaitsevan massiivisen hakekasan äärelle.

Palokunta oli viimeksi paikalla viime torstain ja perjantain aikana, kun hakekasa oli alkanut kyteä. Sammutustöitä huhkittiin tuolloin yöstä alkaen puoleen päivään saakka perjantaina.

Alkutilanteessa hakekasa oli kokonaisuudessaan 22–25 metriä leveä, 8–10 metriä korkea ja noin sata metriä pitkä.

Nyt sama hakeauma on jälleen alkanut kyteä, kertoo päivystävä palomestari Arssi Heiskanen.

– Todennäköisesti se on syttynyt itsekseen, sama käyminenhän siellä on päällä. Neljä vuorokautta ehti kulua edellisestä kytöpalosta.

Heiskanen kertoo, että paikalla oli puolen päivän aikoihin kolme urakoitsijan pyöräkuormaajaa availemassa kasaa, jotta kytöpaikat löydetään ja voidaan suihkutella vedellä.

Pelastuslaitokselta sammutustöihin oli jyvitetty alkutilanteen jälkeen kaksi yksikköä. Hälytys Suolamännyntielle tuli kello 10 aikaan.

– Kasasta oli edellisten sammutustöiden jäljiltä kaksi kolmannesta isossa aumassa ja kolmannes leviteltynä pienempiin kasoihin. Ja nyt sitä isompaa kasaa taas levitetään.

Heiskasen mukaan on täysin mahdollista, että tämänkin päivän sammutuksen jälkeen hakeauma syttyy vielä uudelleen.

Taloudellinen vahinko jää hänen arvionsa mukaan suhteellisen pieneksi. Viimeksi haketta menetettiin 100–200 kuutiota.

Tällä kertaa hiiltyvän tavaran määrä jää nähtäväksi.

– Vedellä kasteltu hake voidaan kuivattaa ja käyttää myöhemmin energiaksi.

Haketta ajetaan Toppilan voimalaitokseen.

Hakeauman palo etenee turvepalon tapaan kytemällä. Itsestäänsyttymisen taustalla on se, että hakekasan sisällä on vallinnut erilaisia kosteustasoja ja kasan tiiviys on vaihdellut.

Tällöin kasan sisällä on muodostunut käymisreaktio. Kun kasaan pääsee ilmaa, tapahtuu syttyminen.