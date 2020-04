Oulun taidemuseossa avataan ensi vuonna kattava Vilho Lampi -näyttely – "Lampi on arvostettu ja kaivattu etenkin Pohjois-Pohjanmaan alueella"

Liminkalaistaiteilijan teoksia on ollut viimeksi laajasti esillä Oulussa 1990-luvulla.

Oulun taidemuseo järjestää Vilho Lampi -näyttelyn ensi vuonna. Näyttelyä on kaavailtu syksylle, mutta tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Taidemuseon oman noin 50 kokoelmateoksen esittelyn lisäksi tarkoituksena on lainata teoksia muista julkisista ja yksityisistä kokoelmista.

Vilho Lammen (1898–1936) teokset ovat olleet esillä helmikuun alusta alkaen myös HAM Helsingin taidemuseon taiteilijalle omistetussa näyttelyssä, jonka on tuottanut Oulun taidemuseo ja joka jatkuu 18. lokakuuta saakka.

Oulussa Lammen tuotanto on ollut laajasti esillä viimeksi vuonna 1998. Tulevan näyttelyn suunnittelusta vastaava Oulun taidemuseon amanuenssi Tarja Kekäläinen kertoo saaneensa yleisöltä vuosien varrella useita kysymyksiä siitä, milloin Lammen tuotanto on seuraavan kerran esillä.

– Halusimme vastata näihin pyyntöihin. Lampi on arvostettu ja kaivattu etenkin Pohjois-Pohjanmaan alueella, Kekäläinen sanoo.

Oululaissyntyinen Lampi muutti perheensä kanssa 11-vuotiaana Liminkaan, minkä vuoksi häntä pidetään liminkalaisena taiteilijana. Hänet tunnetaan pohjoispohjanmaalaisten maisemien ja miljöiden kuvaajana, joka urallaan kokeili ja yhdisteli monia eri tyylejä.

– Esimerkiksi hänen viimeisimmästä maalauksestaan Äidin haudalla (1935–36) on olemassa useampi versio, joista yksi on meidän kokoelmissamme. Toinen, Limingan Vilho Lampi -museon kokoelmissa oleva versio on dramaattisempi ja ekspressionistisempi, Kekäläinen kertoo.

Kekäläinen on tutustunut Lammen elämään muutenkin kuin tämän teosten kautta, sillä hän on kirjoittanut muun muassa taiteilijan Pariisin-matkasta, josta aiemmin on tiedetty varsin vähän. Kekäläinen kävi tietoja varten läpi vanhoja lehtileikkeitä sekä lähdekirjallisuutta ja haastatteli yksityishenkilöitä.

– Merkittävässä osassa ovat myös valokuvat, joita on säilynyt tuolta ajalta. Niitä ja muuta arkistoaineistoa, kuten kirjeitä, tulee todennäköisesti näyttelyynkin esille.

Lisää Vilho Lammen Pariisin-matkasta voi lukea Museo- ja tiedekeskus Luupin blogista.