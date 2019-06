Tänä viikonloppuna palanen Oulua on esillä Helsingissä, kun Oulun suurlähetystö on avoinna pääkaupunkilaisille. Keskeisellä paikalla Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva suurlähetystö on saanut Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmen mukaan mukavasti vierailijoita, erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia oululaisia.

– Tarkkaa arviota on vaikea sanoa, mutta paikalla on käynyt väkeä tuhatmäärin, Salmi kertoo.

Suurlähetystö on Oulun kaupungin markkinointikampanja, jonka keulakuvana toimii suurlähettiläs Ernest Lawson. Lawson on oululaislähtöinen näyttelijä, joka valittiin myös Vuoden oululaiseksi 2018.

Suurlähetystössä Lawson on edustanut Oulua, ja Kampissa on esiintynyt muun muassa oululainen bändi Maustetytöt.

Suurlähettiläs-selfiet leviävät somessa

Uusi kampanja on kerännyt positiivisen paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

– Tämä kampanja on levinnyt somessa paremmin kuin aiemmat kampanjat. Suurlähettiläs Lawson on sellainen hahmo, jonka kanssa halutaan ottaa selfieitä ja jakaa niitä, Salmi kertoo.

Salmen mukaan suurlähettiläs-konseptia aiotaan hyödyntää Oulun markkinoinnissa jatkossakin.

– Olemme nyt ikään kuin omineet konseptin, ja sitä tullaan käyttämään todennäköisesti enemmän kuin alun perin suunnittelimme.

Tarkoituksena muokata mielikuvaa Oulusta

Kampanjan tarkoituksena on markkinoida Oulua.

– Pyrimme herättämään mielenkiintoa Ouluun ja näyttämään, että Oulu ei ole vain teknologiakaupunki, vaan myös matkailu- ja kulttuurikaupunki, Salmi kertoo.

Oulu aloitti huomiota herättäneet imagokampanjansa Helsingissä vuonna 2016 Rautatientorin metroaseman valokuvakampanjalla ja jatkoi vuonna 2017 ratikalla eli Oulusporalla, joka liikennöi Helsingin ydinkeskustassa puolen vuoden ajan.