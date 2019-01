Oulun Suomipop Festivaalin ensi kesän ohjelma julki – mukana muun muassa Vesala, Ellinoora ja J.Karjalainen

Onpa ihanaa, että tällainen festivaali on olemassa! Nyt voinkin katsoa VHS:ltä kaikki nauhoittamani Vain Elämää -kaudet ja haaveilla tästä Oulun kesän hekuman huipusta. On myös mahtavaa, että on tarjolla tällaista musiikkia, joka saa heti öljylanteeni vatkaamaan siirappisesti heinäkuisen kesäyön huumassa. Toivottavasti esiintyjäkaartiin saadaan lisäksi vielä Anna Kuu, Hallå Helsinki ja Sänni!