Oulun soramonttumurhan taustalla ainakin osittain huumeet – esitutkinta on nyt saatu valmiiksi

Oulun poliisi on päättänyt esitutkinnan niin sanotun soramonttumurhan osalta. Rikoksen epäillään tapahtuneen 7. lokakuuta 2018, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Teon motiivin epäillään ainakin osittain liittyvän huumausaineisiin.

Esitutkinnan aikana kuulusteltiin useita henkilöitä, ja edelleen on vangittuna kolme henkilö Oulun käräjäoikeuden päätöksillä. Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksen uhri on kuljetettu ennen tekoa Tuiran kaupunginosasta Oulun koillispuolelle soramonttualueelle, jossa hänet on surmattu.

Epäillyt ovat kiistäneet tahallisen henkirikoksen. Kaksi heistä on kertonut siirtäneensä ja kätkeneensä ruumiin maastoon Oulun pohjoispuolelle teon jälkeen.

Uhrin ruumis löydettiin seitsemän kuukautta epäillyn henkirikoksen jälkeen 7. toukokuuta Alakylästä. Epäillyt kertoivat paikasta kuulusteluissa.

Syytteennoston määräpäiväksi on asetettu 3. kesäkuuta. Asiaa hoitaa jatkossa Oulun syyttäjänvirasto.

Oulun poliisi järjesti poikkeuksellisen laajat murhaetsinnät epäillyn vuoksi.

Poliisi kiittää ilmoitetuista havainnoista asiaan liittyen.