Oulun seutua markkinoidaan Keski-Eurooppaan nyt "mini-Suomena", jossa voi kokea kaikki elementit yhdellä vierailulla – kotimaan matkailijoiden määrä kasvaa hotelleissa

Saksalaiset olivat viime vuonna Oulun suurin kansainvälisten matkailijoiden ryhmä.

Hotelliyöpymisten määrä Oulussa kasvoi viime tammikuuhun verrattuna 6,6 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan. Oulun Matkailu Oy seuraa rekisteröityjen yöpymisten tilastoa, jossa kasvu on vuoden takaiseen verrattuna jopa kymmenen prosentin luokkaa, kertoo Oulun matkailun toimitusjohtaja Päivi Penttilä.

Molemmissa tilastoissa näkyy sama ilmiö, eli se, että Oulun matkailun kasvu tulee kotimaisesta kysynnästä. Tilastokeskuksen mukaan kotimaisten yöpymisten määrä lisääntyi kuluvan vuoden tammikuussa viime vuoden tammikuuhun verrattuna noin yhdeksällä prosentilla.

Tammikuu oli muutoinkin vahvaa kasvua kotimaan matkailussa. Esimerkiksi Ruka-Kuusamon alueella kirjattiin tammikuussa 62 900 yöpymistä, 17 prosenttia edellistä tammikuuta enemmän. Suurimpana tekijänä Kuusamossakin oli kotimaisten matkailijoitten yöpymisten lisääntyminen.

Koronaviruksen aiheuttamilla matkailun rajoituksilla ei ole ollut suurta vaikutusta Oulun matkailuun, sillä ulkomaisten yöpyjien osuus on vielä pieni. Esimerkiksi tämän vuoden tammikuussa Oulun 41 070 hotelliyöpymisestä vain noin viidennes eli 8 671 oli ulkomaisia, kun 32 400 oli kotimaisia.

Oulun Edenin hotellipäällikkö Jaana Järvinen kertoo, että viimeiset kiinalaisryhmät olivat paikalla tammikuun alussa. Varauskalenteriin on kuitenkin saatu Järvisen mukaan hyvin täytettä kotimaisista matkailjoista. Kotimaan matkailun kasvu näkyy kylpylähotellissa mukavasti ja tammikuun viikonloppuinakin oli paljon perheitä liikkeellä, samoin hiihtolomaviikoilla.

– Siihen on varmaan ekologisia syitä, että ihmiset suosivat kotimaan matkoja. Osin on ehkä myös oivallettu, että on turha lähteä merta edemmäs kalaan.

KUVA: Matti Räty

Matkailumarkkinoinnin näkökulmasta valmistaudutaan jo koronaviruksen jälkeiseen aikaan.

– Aasialaisten matkanjärjestäjien vierailuja Ouluun on nyt peruttu ja parhaillaan minunkin olisi pitänyt olla Berliinin matkamessuilla, jotka peruttiin, Penttilä kertoo.

Tällä hetkellä suunnitellaan kesä- ja talvikauden 2021 markkinointitoimenpiteitä ja sitä, miten nyt säästyneet resurssit saadaan parhaaseen käyttöön myöhemmin.

– Tällaisessa tilanteessa vuosien varrella luotujen henkilökohtaisten suhteiden merkitys kasvaa.

Oulun seutua markkinoidaan Keski-Eurooppaan nyt "mini-Suomena", jossa voi kokea kaikki Suomen kiinnostavat elementit yhdellä vierailulla. Penttilä on tyytyväinen siihen, että Saksaan ja Alankomaihin suunnattu vapaa-ajan matkailun markkinointi näyttäisi tehonneen.

Viime vuonna saksalaisten yöpymiset Oulussa ovat kasvaneet 17 prosenttia ja Alankomaista tulevien yöpymiset jopa yli 30 prosenttia. Saksalaiset nousivatkin viime vuonna ensimmäistä kertaa suurimmaksi kansainvälisten matkailijoiden ryhmäksi Oulussa. Kiinaan ja Japaniin Oulua markkinoidaan koulutusmatkailun kautta.