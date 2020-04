Oulun seurakuntayhtymä haastaa oululaiset auttamaan ja lahjoittamaan vähävaraisille kotitalouksille ruokakassin rahakeräyksen kautta.

Tavoitteena on saada kokoon 50 000 euroa eli 2 500 ruokakassia. Yhden ruokakassin hinta on 20 euroa. Keräykseen voi lahjoittaa haluamansa summan. Keräys on voimassa, kunnes tavoite on saavutettu.

– Moni on ottanut yhteyttä ja kysellyt luotettavaa auttamiskanavaa. Nyt se on tässä, Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikainen sanoo.

Apu on tarkoitettu kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleville kuten vähävaraisille lapsiperheille.

Keräys toteutetaan yhteistyössä Kirkkopalveluiden Kotimaanavun kanssa. Lahjoitukset toimitetaan perille diakoniatyöntekijöiden välityksellä.

Keräyslinkki löytyy Oulun seurakuntien verkkosivuilta (www.oulunseurakunnat.fi).