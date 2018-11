Vaaleissa on vaan se ongelma, että samaan vaaliryhmittymään kuuluu erilaisia ehdokkaita. Yhdessä ryhmässä on erilaisia herätysliikkeitä. Jos äänestää jotain liberaalimpaa ehdokasta ja hän ei pääse läpi, äänesi menee jonkun vanhakantaisen ehdokkaan hyväksi. Häntä et olisi halunnut jatkoon. Yhdessä toisessa listassa väitetään että he ovat poliittisesti sitoutumattomia. Ehdokkaista suuri osa on kuitenkin demareita tai vasemmistoliittolaisia. Et voi sitten äänestää, koska äänesi voi mennä vasemmistolaisen hyväksi. Porvareilla on sentään oma lista jossa kerrotaan keitä he ovat. Vanhoillislestadiolaisilla on oma lista. Äänestäminen on vaikeaa tavalliselle luterilaiselle, jos ei ole herätysliiketaustaa. Mutta kuitenkin olisi selkeitä mielipiteitä eri asioista. Ei sellaistakaan äänestää voi joka väittää Raamatussa kaiken olevan totta.