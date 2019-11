Oulun seurakunnat juhlistavat itsenäisyyspäivää – katso ohjelma tästä

Oulun seurakunnat järjestävät itsenäisyyspäivänä paljon ohjelmaa. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksia pidetään kello 10 Oulun tuomiokirkossa sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Oulujoen, Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoissa.

Oulunsalon ja tuomiokirkon jumalanpalveluksia voi seurata myös verkon välityksellä osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi

Oulun tuomiokirkon kirkkotarhassa vapaussodan sankarimuistomerkillä ja Oulujoen hautausmaan sankarimuistomerkillä on itsenäisyyspäivän kunnianosoitukset kello 9.45.

Jumalanpalveluksen jälkeen on seppeleenlasku Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Lisäksi kello 11.30 Oulun hautausmaalla Intiössä on kunnianosoitukset sankarimuistomerkillä ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä.

Haukiputaan, Kiimingin, Yli-Iin, Ylikiimingin ja Oulunsalon sankarihaudoilla kunnianosoitukset ovat heti jumalanpalveluksen jälkeen.

Haukiputaan seurakuntakeskuksessa vietetään itsenäisyysjuhlaa kello 12–13. Juhlapuheen pitää Jonna Kurvinen. Musiikista vastaa kamariorkesteri OKKO, Raimo Paaso sekä Haukiputaan Mieskuoro.

Oulunsalon kirkossa itsenäisyyspäivän vietto käynnistyy jumalanpalveluksella. Jumalanpalveluksen jälkeen toimitalolla on tarjolla keittolounas ja kirkkokahvit. Lounaan jälkeen kello 12 on kirkossa itsenäisyyspäivän juhla, jossa on musiikkiesityksiä, runonlausuntaa, yhteislaulua sekä oulunsalolaisten ajatuksia itsenäisyydestä.

Mukana ovat kuorot Aava ja Illusia johtajanaan Eeva-Maija Sorvari sekä sopraano Saara Puolitaival. Lisäksi Heimo Tölli lausuu runoja.

Myös Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Kiimingissä juhlitaan itsenäisyyttä jumalanpalveluksen päätyttyä juhlilla seurakuntataloilla. Kiimingissä puhuu sankarihaudoilla seppeleenlaskun yhteydessä Antti Berg.

Kiimingin seurakuntatalolla pidettävän itsenäisyyspäivän juhlan tervetulosanat lausuu lukiolainen Sara Jokela, juhlapuheen pitää everstiluutnantti Mika Seppä. Juhlien musiikista vastaa Vaskiyhtye ja laulusta Jukka Nevalainen. Lisäksi Hilkka Patja lausuu runon.

Ylikiimingissä seurakuntatalolla pidettävien itsenäisyyspäivän juhlien juhlapuheen pitää Veikko Jurvakainen.

Yli-Iissä seurakuntatalolla järjestettävien itsenäisyyspäivän juhlien juhlapuheen pitää Kalle Pyky.