Oulun seudun ympäristötoimi purkaa hakemusruuhkaa perustamalla määräaikaisen viran – liikelaitos päätti myös palvelumaksujen nostamisesta

Itse tekevät itsensä kiireisiksi. Istuvat diskuteeraamassa ja ryystävät kahavia. Samalla hokevat, että ”kylläpä me ollaan kiireisiä, voivoi kylläpä me ollaan...” Yt kaupungin virkamieskoneistoihin ja pikkupomoille. Jengiä pihalle ja kovasti. Tehostakoot tekemistänsä, niin tässä muutkin on joutunut tekemään. Ei tässä ole varaa lisätä yhtään täysin tuottamattoman kunnallisen puolen kuluja!