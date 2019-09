Oulun seudun uusista pyöräilyn opastusmerkeistä asennettu noin puolet – urakka pyritään saattamaan loppuun syyskuun aikana

Kävin viikko sitten pyörälenkillä Nallikarissa. Olen tuore oululainen, joten kaupunki on minulle vielä vieras. Kotoani on Nallikariin lähes 20 km ja kotoa lähtiessä asetin google mapsin näyttämään reittiä. En kuitenkaan tarvinnut sitä, koska pystyin kylttejä seuraamalla löytämään perille. Kyltit ja merkit ovat mielestäni selkeitä ja niitä on sopivin välimatkoin ja lähes kaikissa risteyksissä. Pyöräily Oulussa on osoittautunut muutenkin mukavaksi ja nopeaksi tavaksi liikkua paikasta toiseen ja turvalliseksi myös. Vertailukohtanani on pääkaupunkiseutu, jossa pyöräilijää ei juuri kunnioiteta liikenteessä ja vaaratilanteita syntyi jatkuvasti. Kyltit ja opasteetkin olivat siellä usein mitä sattuu ja tuhrittuja. Joten omasta puolestani suuri kiitos opasteista, on ilo asua hienossa pyöräilykaupungissa! (Pyörävarkaista minua tosin on peloteltu... ärmh).