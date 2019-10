Oulun Seudun Sähkön ja Oulun Sähkönmyynnin asiakkaille soitettu huijaussoittoja – kerrottu virheellisesti sähkönmyynnin loppumisesta tai hintojen korotuksista

Kyllähän tämä puhelimella asiakkaille soittelu on ihan eilispäivää, koska ihmisiä voi sillä tavalla sumuttaa aivan miten huvittaa. Koskaan ette voi olla varmoja siitä, onko kyseessä huijaussoitto vai aiheellinen puhelu, muistakaa se. Esim. erään ison teleyhtiön asiakaspalvelija soitti normaalista matkapuhelinnumerosta, jutteli hetken niitä näitä, ja sitten kysyä täräytti henkilötunnusta. Häkellyin ja lopetin puhelun siihen paikkaan.

Luulevatko yritysten edustajat tai viranhaltija, että vielä nykyaikana valveutuneet ihmiset alkaisivat luovuttamaan henkilötietojaan soittajille tuosta noin vain, vaikka he eivät voi olla mitenkään varmoja siitä, kuka langan toisessa päässä on? Vai luovuttavatko ihmiset tosiaan henkilötietojaan sinisilmäisesti kaikille soittelijoille? Kumpikaan vaihtoehto ei kuulosta kovin hyvältä. Jos aito asiakaspalvelija ottaa teihin yhteyttä, hänen tiedossaan on oltava teidän koko nimenne, osoitteenne, sekä lisäksi ainakin sopimusnumero. Tosin kaikki nämä tiedot voi löytää paperinkeräyslaatikkoa tonkimalla, joten heikolla pohjalla ollaan.

Turvallisinta on käyttää yrityksen oman verkkopalvelun tai esim. pankin viestitoimintoa. Palveluiden tulisi ilmoittaa jätetyistä viesteistä puhelimeen tekstiviestillä, jossa ei ole linkkiä mukana.

Soittopyyntö (jossa mukana ei tule puhelinnumeroa) on myös ihan kelvollinen ratkaisu. tällöin asiakaspalvelun numeron varmistetaan itse yrityksen verkkosivuilta. Idioottivarmoja nämäkään keinot eivät ole, koska verkkosivutkin voidaan murtaa.