Oulun Seudun Sähkö laskee sähkön ja kaukolämmön hintaa tuntuvasti loppuvuonna – alennus 40 prosenttia normaalista

Miten osuustoimintaperiaatteella oleva yhtiö sitten laskuttaa osakkeeni sähkönsiirrosta 25€/kk jossa perusmaksu on yksistään 12€/kk. Lumo Energialle maksan varsinaisesta sähköstä sitten vain 12€/kk jossa on perusmaksua 6€/kk. Oulun seudun sähköllä on kallein sähkönsiirtomaksu Suomessa. Erikoinen "OSUUSTOIMINTA"