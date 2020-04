Oulun seudulla ruokakaupoissa huolehditaan turvaväleistä pääsääntöisesti hyvin – haastava paikka tulee silti usein kassalla maksamisen jälkeen

Asiakkaita muistutetaan riittävän etäisyyden pitämisestä muihin kaupassa asioiviin esimerkiksi kyltein ja lattiatarroin, mutta erityisesti ostoksia pakatessa ohjeistukset eivät aina pysy mielessä.

Olemme saaneet lukijoiltamme useita viestejä, että ruokakaupoissa ei pidetä riittävää turvaväliä etenkään ostoksia pakatessa. Onko Oulun Prismoissa tehty vastaavia huomioita, Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Mikko Polso?

– Isossa kuvassa turvavälejä noudatetaan aina vain paremmin. Myymälöissä lähtökohtaisesti ostoskierron osalta tilanne on hyvä, mutta edelleenkin haastavin paikka tulee kassan jälkeen tavaroita pakatessa. Olisi hyvä, jos maltettaisiin antaa edellisen asiakkaan pakata rauhassa omat ostoksensa, ennen kuin siirrytään siihen viereen.

– Asiakkaat ovat ehdottaneet sellaistakin, että voisimme laittaa yksisuuntaisia kulkuväyliä, mutta sitä olisi erittäin vaikea toteuttaa ja varsinkin valvoa. Yhteisvastuullisuus on tässä oleellisempaa kuin kiellot.

Miten olette ohjeistaneet asiakkaita?

– Myymälään saapuessa vastaan tulee erilaisia julisteita ja tiedotteita turvallisesta asioinnista. Kuulutamme säännöllisesti turvallisen asioinnin viestin, jossa kehotetaan pitämään etäisyyttä muihin asiakkaisiin. Lisäksi lattiatarroituksilla on saatu vähennettyä kassoilla tapahtuvaa asiakkaiden kohtaamista.

– Turvavälit ovat hyvä asia, mutta tärkeintä olisi, että kukaan ei tulisi sairaana kauppaan. Sitä ei voi tarpeeksi painottaa.

Lidl Suomi Ky:n myyntipäällikkö Jussi Salla, millainen tilanne esimerkiksi Lidl Tuirassa on turvavälien noudattamisen suhteen?

– Tuiran myymälässä ohjeistuksia on noudatettu erittäin hyvin, varsinkin kassa-alueella asiakkaat muistavat turvavälit. Pyrimme myös siihen, ettei kassoille synny jonoja, ja avaamme kassoja väljästi, jotta turvavälien säilyttäminen on asiakkaille helpompaa.

– Oulun Lidleissä yleisesti asiakkaita käy vähemmän, mutta keskiostos on normaalia suurempi. Eli kauppaan ei tulla useita kertoja viikossa pikkuostosten vuoksi.

Millaisin toimin pidätte huolta, että asiakkaiden on helppo noudattaa turvavälejä?

– Kaikkiin Suomen Lidleihin on lisätty julisteita muistuttamaan asiakkaita, että kauppaan ei tultaisi kipeinä, huolehdittaisiin käsien pesusta ja turvaväleistä sekä suosittaisiin kortti- tai lähimaksua.

– Kassa-alueella on lattiatarroja muistuttamassa asiakkaita turvaväleistä. Tarrat on liimattu lattiaan 1,5 metrin välein ja niiden tarkoituksena on helpottaa asiakkaita hahmottamaan turvavälin pituus ja pitämään siitä kiinni kassajonossa. Kassoilla on myös suojapleksit, joiden ideana on vähentää suoraa kontaktia ja suojella sekä kassatyöntekijää että asiakkaita pisaratartunnalta.

Miten hyvin asiakkaat pitävät riittävää etäisyyttä toisiinsa ja henkilökuntaan K-Citymarket Raksilassa, tavaratalopäällikkö Villepekka Keinänen?

– Se vaihtelee todella paljon. Osalle säntillinen turvavälien pitäminen on selkeästi tärkempi asia kuin toisille. Ohjeistamme asiakkaita turvaväleistä esimerkiksi kassoilla lattiassa olevien tarrojen, julisteiden ja säännöllisten kuulutuksien avulla emmekä päästä kassoilla eteenpäin ostoksia, ennen kuin edellinen asiakas on lähtenyt pakkauspisteestä.

– Emme kuitenkaan voi varsinaisesti käskeä asiakkaita toimimaan tietyllä tavalla, voimme vain neuvoa ja ohjeistaa.

Minkälaista palautetta olette saaneet asiakkailta?

– Palautetta tulee molempiin suuntiin. Kiitosta tulee siitä, että näitä asioita on huomioitu, ja kritiikkiä siitä, jos meillä omassa tekemisessä sattuu välillä virheitä eli vaikkapa päästetään kahden eri asiakkaan ostokset turhan lähekkäin. Tämä on tietysti opettelun paikka meille kaikille, niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin.