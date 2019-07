Oulun Ruotsalaisen päiväkodin työnantajataholle, Skolgarantiföreningen r.f.:lle huhtikuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomuksesta ilmenee, että työpaikalla on tarkastusajankohtana ollut huomattavia puutteita työsuojelun järjestämisessä.

Työnantajalla ei ollut työsuojelun toimintaohjelmaa, eikä työsuojelupäällikköä. Työpaikan henkilöstö ei ollut valinnut joukostaan työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettua. Näin ollen lain vaatima työsuojelutoimikunta puuttui.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen yksikön päällikkö, ylitarkastaja Jari Toivonen sanoo, että työsuojeluyhteistoiminta on siten järjestäytymätöntä.

– Tarkastuskertomuksessa annetut toimintaohjeet tarkoittavat, että työpaikalla on niin sanotusti lainvastainen tila.

Tarkastuskertomuksessa on annettu työnantajalle toimintaohjeet, joiden mukaan edelliset kohdat on korjattava.

Ruotsalaisen koulun johtava rehtori Sampo Backman kertoo, että meneillään on ollut organisaatiomuutos, jossa päiväkoti on siirtynyt koulun työnantajan Skolgarantiföreningen r.f.:n alaisuuteen toiselta yhdistykseltä, Svenska Kulturens Vänner (SKV) r.f. i Uleåborgilta.

Organisaatiomuutos ja siinä kasvanut henkilöstömäärä on osaltaan Backmanin mukaan vaikuttanut työsuojelun järjestämiseen. Laki vaatii erilaisia työsuojelutoimia eri kokoisissa työpaikoissa.

Sääntömuutos, jossa yhdistymisestä päätettiin, tehtiin vuonna 2014. Toimintoja on yhdistetty vuodesta 2015 alkaen.

Backman kertoo, että Svenska Privatskolan i Uleåborgissa ja Svenska Barträdgårdenissa on organisaatiomuutoksen aloittamisen jälkeen toiminut yhteinen työsuojelupäällikkö, joka on tuossa ajassa vaihtunut kolmesti.

Hänen mukaansa koululla on vuodenvaihteen 2016-2017 jälkeen toiminut työsuojelupäällikkö, joka on ollut tehtävässään siitä lähtien. Tämä ei ilmene Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksesta.

Koulun työsuojeluvaltuutettu jäi eläkkeelle heinäkuussa 2017. Pienessä päiväkodissa ei valtuutettua tuolloin lain mukaan vaadittu. Uusia henkilöitä tehtävään ei ollut valittu.

Backman toteaa, että puutteet nousivat esille vasta vuoden 2018 syksyllä, kun henkilöstön jäsen kysyi työsuojeluvaltuutetusta. Backman joutui toteamaan, ettei tällaista ollut. Hän kertoo, että asiasta pidettiin johtokunnan kokous saman vuoden joulukuussa.

– Asia annettiin minulle tehtäväksi, on työnantajan velvollisuus lähteä viemään sitä eteenpäin, jos valtuutettua ei ole.

Backman otti tammikuussa yhteyttä Aluehallintovirastoon ja kysyi, kuinka tilanteessa tulee toimia. Yhteydenottoa seurasi tarkastuskäynti.

Rehtori kertoo, että työpaikkaa kehitetään parhaillaan. Yhdistyneellä henkilöstöllä laki vaatii lisäksi työsuojelutoimikuntaa.

Uuden toimikunnan toiminta aloitetaan koulutuksineen elokuussa. Valtuutettuja on kolme: yksi koulusta, päiväkodista sekä muun henkilöstön joukosta. Backman toimii itse työsuojelupäällikön tehtävässä syksystä alkaen.

Hän lisää, että Aluehallintoviraston työsuojelun yksiköstä on lisäksi aiottu tulla syksyllä uudelleen paikalle.

Avin Toivonen kertoo, että ruotsalaisen koulun puolelle ei ole heidän nykyisen valvontatietojärjestelmänsä aikana tehty työsuojelutarkastusta, eli vuoden 2011 jälkeen.

– Yleensä tällaiset isommat kohteet tulee tarkastettua kerran neljässä vuodessa.

Työntekijöiden hyvinvointia työpaikoilla edistävät myös luottamusmiehet.

Kalevan tietojen mukaan ruotsalaisessa koulussa toimiva luottamusmies on ollut tehtävässään seitsemästä kahdeksaan vuotta.

Luottamusmiehet äänestetään tavallisesti muutaman vuoden välein, mutta tehtävään ei pienessä ammattiliiton paikallisjärjestössä riitä halukkaita.

Työsuojelun yhteistoiminnasta avilla kouluille vain harvoin sanottavaa

Ylitarkastaja Jari Toivonen kertoo, että kouluissa keskeisimmät asiat työsuojelun yhteistoiminnasta ovat yleisesti kunnossa.

– Työaika-asioissa ja vuosiloma-asioissa on kirjavuutta enemmän yksityisellä puolella kuin julkisella puolella.

Toivonen arvelee, että ero sektorien välillä johtuu kuntapuolen vahvasta järjestäytyneisyydestä sekä työnantaja- että työntekijäpuolella. Erot ovat kuitenkin pieniä ja tilanne yksityisellä puolella hyvä.

Yleisemmin avin työsuojelussa käsitellään työolosuhteisiin liittyviä asioita.

Avin Pohjois-Suomen työsuojelun yksiköltä saaduissa tiedoissa kerrotaan, että sen toiminta-alueella on koulutustoimialalla tehty 344 työsuojelutarkastusta vuoden 2016 alusta.

Toimintaohjeita on annettu 1067 kappaletta ja niissä puututaan yleisimmin työolosuhteisiin: kemikaali- ja koneturvallisuuteen sekä ilmanvaihtoon ja sisäilmaan. Kehotuksia on annettu 160 kappaletta, eniten koneturvallisuudesta ja ilmanvaihto- ja sisäilmapuutteista.

Toimintaohjeita annetaan, kun työpaikalla tilanne on työsuojelulainsäädännön vastainen, mutta sen aiheuttama haitta on vähäinen. Kehotuksia annetaan, jos vaara tai haitta on vähäistä suurempi.