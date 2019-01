Oulun rikosvyyhden tutkinnanjohtaja: Yksi uusissa tapauksissa epäillyistä miehistä vielä vapaalla jalalla

Onneksi Oulussa nämä paljastuu. Kuinkahan se on eteläisemmässä Suomessa? Onkohan siellä vain uutiskynnys korkeammalla. Vai oliko se niin että Poliisia siellä käsketään olla tutkimatta kun ei kerta ole resursseja. Onhan se niin että jos kansalainen mielessänsä miettii onko Poliisi valmis kuuntelemaan ja ottamaan vakavissaan kansalaisen hätää, ratkaisee se sen tehdäänkö ilmoitusta lainkaan. Jos kokemus on se että vähätelään ja sanotaan vaan että "älä välitä" tai "voimme kirjata mutta emme tutki" niin eihän näitä juttuja koskaan viedä käräjille. Lähinnä on siis poliitikkojen hurskastelua järjestellä "hätäkokouksia" suuri eleisesti. Selvästi vaalit tulossa. Totuus on että kaikkialta on leikattu kuin myös kansalaisten turvallisuudesta kiitos istuvan hallituksen. Ei se auta koventaa rangaistuksia jos ketään ei koskaan saada vastuuseen teoistansa.