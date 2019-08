Itämeressä veden määrä pienenee koko ajan sillä maa nousee.

Vesi ei pääse vaihtumaan niin johan tuo rehevöityminen on selviö vaikka

Suomi tekisi mitä.

Muutaman tuhannen vuoden kuluttua Vaasasta on maayhteys Ruotsiin ja perämeri on muuttunut

isoksi järveksi jossa on likainen vesi.

Vesi saataisiin puhtaaksi ainoastaan kaivamalla kanava perämeren pohjukasta jäämerelle niin vesi kiertäisi.