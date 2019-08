Oulun Radisson Blu -hotellissa järjestetään suuri paloharjoitus, hotellinjohtaja: "Ainutlaatuinen tilaisuus harjoitella"

Oulun Radisson Blu -hotellissa järjestetään maanantaina 5. elokuuta puoli viidestä eteenpäin iltapäivällä suuren mittakaavan paloharjoitus. Ei siis kannata huolestua alueella liikkuvista palomiehistä ja -autoista.

Aika harjoituksen järjestämiseen on otollinen hotellin ollessa remontissa.

– Idea lähti liikkeelle urakoitsijalta. Nyt kun hotelli on kiinni on ainutlaatuinen tilaisuus pelastuslaitoksellakin harjoitella. Auki olevassa hotellissa vastaavaa on huomattavasti vaikeampi toteuttaa, kertoo hotellinjohtaja Tarja Karvola.

Karvolan mukaan harjoituksessa pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle todellista tilannetta. Pelastuslaitoksen henkilökunta esimerkiksi on varautunut hajottamaan ovia.

– Harjoitus on linkitetty urakoitsijan kanssa siten, että se sopii remontin aikatauluun, Karvola kertoo.