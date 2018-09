Oulun punaiset pyöräilybaanat löydettiin ja todettiin heti liian kapeiksi – väylien erottuvuus kerännyt kiitosta

En ymmärrä, että piti tehdä näitä punaisia reittejä pyöräilijöille mikä on ollut kallis investointi. Keskustassa pyöräilijät luulevat etuoikeuksia koskevan myös jalankulkijoille merkittyjen kohdalla, sekä pyöräilijät ajelevat liikaa keskustassa aiheuttaen vaaratilanteita bussipysäkkien kohdalle tullaan kovalla vauhdilla . Pyöräilijät maksamaan veroa tai jokin muu ratkaisu, että kustantavat tien kunnossapidosta koskien pyöräteitä Niinhän autoilijatkin maksavat autoveroa. Keskustassa tulisi olla pyörälläajokielto tai sakot 50€ mikäli havaitaan pyöräilijä ajamassa pyörällään. Aina ei mietitä loppuun kun tehdään ns.hyvää, kyllä ihan tavalliset pyörätiet tulisi yksistään riittää pyöräilijöille. Suuri osa pyöräilijöistä näyttää etteivät tunne liikennesääntöjä saati, että tuntisivat värejä kun ajellaan punaisia päin ym.pyöräilijöillä on liikaa näitä omia sääntöjä / tapoja mitkä aiheuttaa vaara tilanteita. Miksi ei huomioida pyörätuolilla kulkijoita? Heille olisi kuulunut punaiset reitit ja pyöräily kielto keskustassa kokonaan pyöräilijöille . Pyörät tulisi olla eri pisteessä järjestetyissä pyörätelineissä sillä jo ennen uudistusta on pyörätuolilla kulkevan ollut hankala liikkua nyt on entisestään tullut vaarallisempi liikkua kaupungissa ja kuitenkaan muulla tavoin ei kykene liikkumaan.