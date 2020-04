Oulun poliisin uusi musiikkivideo kolahtaa myös Venäjällä – sitä on eri maissa katsottu verkossa yhteensä yli 1,5 miljoonaa kertaa

Oulun poliisin perjantaina julkaisemassa musiikkivideossa Rakasta elämää! tenori Petrus Schroderus kävelee vanhemman konstaapelin virka-asussa Oulun kaupungintalon vieressä ja laulaa Kauko Käyhkön ja Georg Otsin Suomessa tunnetuksi tekemää laulua Rakastan sinua elämä.

Video, joka viestittää kansalaisille, että Rakastakaa elämää pysymällä kotona, on tähän mennessä kerännyt etupäässä Youtubessa ja Facebookissa yhteensä huikeat yli 1,5 miljoonaa katselukertaa. Viestejä Youtubeen on jätetty Australiaa myöten.

Viimeksi video lähti perjantaina leviämään sanalla sanoen viraalina Venäjällä. Kommenttiosuuttakin hallitsee tällä hetkellä venäjän kieli.

Pelkästään ruusujen, sydänten ja peukaloiden kuvista voi päätellä, että Oulun poliisin viesti osuu ja uppoaa myös itänaapurissa. Muutamat ovat kääntäneet kiitoksensa suomeksi ja englanniksi. Suomalaisista puhutaan ystävinä ja tovereina.

Venäläisiä ovat Suomen poliisin viestiä katsomaan ohjanneet useat uutissivustot, jotka ovat liittäneet Oulun poliisin videota käsitteleviin uutisiinsa myös linkin Youtubeen.

Lisäksi video on julkaistu naapurissa erikseen venäjänkielisin tekstein ja se on esitetty jopa televisiouutisissa. Venäjällä on tehty jopa videokollaasi, jossa Georg Ots ja Petrus Schroderus tulkitsevat Rakastan sinua, elämä -laulua ikään kuin vuorotellen.

Vanhan neuvostoaikaisen (1956) laulun nimi on venäjäksi täsmälleen sama kuin suomeksi: Rakastan sinua, elämä.

Sisällöltään alkuperäinen teksti on vähän moniulotteisempi, mutta pääkohdiltaan vastaavalla tavoin elämänuskoa luova.

Laulussa puhutaan elämän rakastamisen lisäksi muun muassa ystävyydestä, ajan hengessä isänmaallisesti sotilaista sekä lapsista, lapsenlapsista ja keväästä.

Juttua muokattu kello 23.49: lisätty maininta videokollaasista.

19.4. kello 15.25: Päivitetty katsomismääriä.