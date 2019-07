Oulun poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi roimasti – valepoliisien määrä romahti

Ei hyvän tähden poliitikot ovat pilanneet suomalaisen yhteiskunnan. Se pitää nyt viimein ymmärtää, että meille suomalaisille riittää "aivan hyvin" kantasuomalaisten tekemät rikokset. Me emme yksinkertaisesti halua emmekä enää edes pysty ottamaan ainoatakaan ulkomaalaisen tekemää rikosta siihen päälle. Jokainen ulkomaalaisen tekemä rikos on tarpeeton eikä kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Antaa Ruotsin jatkaa hullulla tiellään. Ei meidän tarvitse Ruotsista mallia ottaa joka asiassa.

Yksikin ulkomaalaisen tekemä rikos omien rikostemme lisäksi on liikaa. Nyt tässä jo puhutaan että ulkomaalaisten tekemien rikosten määrä on 40%. Eihän tuossa ole mitään järkeä. Me voidaan kirjaimellisesti puolittaa Suomen rikollisuus poistamalla maastamme tämä järjetön ulkomaalaispolitiikka. Maalaisjärkea on voitava käyttää eli jokainen ymmärtää, että ei ole koskaan ollut ongelmia kiinalaisten, amerikkalaisten, japanilaisten, austraalialaisten tai vaikkapas italialaisten kanssa. Hyvät tyypit suorastaan kannattaa ottaa Suomeen. Sieltä tilaistoista se selviää ketkä ongelmia aiheuttavat että ei se mitään rakettitiedettä ole.