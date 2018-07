Oulun poliisilaitos tekee tehostettua rattijuopumusvalvontaa alkavalla viikolla

Oulun poliisi tekee tehostettua rattijuopumusvalvontaa alkavalla viikolla. Poliisi toivoo, että tiedottaminen tehostetusta valvonnasta muistuttaisi ihmisiä siitä, ettei päihteiden käyttö ja autoilu sovi yhteen.

Poliisin mukaan alkuvuoden aikana liikenneonnettomuuksien määrä, joissa alkoholilla on osuutta asiaan, väheni 47 prosenttia koko Suomessa. Rattijuopumusten määrä tosin on kasvanut kymmenen prosenttia viime vuodesta. Huumekuljettajien osuus on lähes puolet kaikista rattijuopumuksista.

Rattijuopumusten määrä kasvaa poliisin mukaan yleensä kesäisin. Alkoholin aiheuttamia liikenneonnettomuuksia tapahtuu kesäisin enemmän taajaman ulkopuolella kuin taajamissa. Poliisi arvelee tämän liittyvän mökkeilyyn.