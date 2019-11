Oulun poliisilaitos puhallutti tuhansia kuskeja eri puolilla Pohjois-Suomea – Oulussa huolestuttava tulos

Mitenkähän ajaminen humallassa eroaa huumaantuneena ajamiseen. On aivan sama asia humalassa olet huumautunut ja huumautuneena olet humaltunut. Kaikki on päihteitä ja kaikki huumaa. Känissä ratissa on kaikista pahin ja niitä on eniten teillä, kun on juoppojakin Suomessa. Kaikille rattijuopille kannabis kuuri, niin veikkaampa, ettei rattiin hyppää. Saa känniääliönkin aivot ymmärtämään hei tää on väärin en hyppää rattiin.