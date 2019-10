Oulun poliisilaitos puhallutti tuhansia kuskeja aamuliikenteessä eri puolilla – Oulussa huolestuttava tulos

Oulun poliisilaitoksen partiot ovat tehneet torstaina aamulla puhallutusratsiavalvontaa Oulun seudulla, Kainuussa, Koillismaalla sekä Jokilaaksojen alueella.

Poliisi kertoo olevansa huolestunut erityisesti Oulun alueen tuloksesta, sillä yhden aamun työmatkaliikenteessä puhallutettiin 1 256 kuljettajaa, joiden joukosta jäi kiinni neljä juopuneena tai huumeissa ajanutta. Tämä tarkoittaa, että päihtyneitä kuskeja oli 0,31 prosenttia puhallutetuista.

Kahta epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, yhtä rattijuopumuksesta sekä yhtä huumaantuneena ajamisesta. Seitsemällä kuskilla tulos jäi alle rangaistavuusrajan.

Lisäksi kiinni jäi kolme etsintäkuulutettua.

Rattijuopumusvalvonta kohdistettiin poliisin mukaan aamusta erityisesti työmatkaliikenteeseen sekä työmatkaliikenteen jälkeen niille alueille, jotka poliisin analyysissa on kartoitettu keskeisiksi paikoiksi rattijuopumusvalvonnalle.

Koillismaalla puhallutettiin yhteensä 219 kuljettajaa, joista melkein kaikki puhalsivat nollatuloksen. Yhdellä kuljettajista viisari värähti, mutta jäi alle rangaistusrajan. Puhallutusten yhteydessä mitattiin yhdelle kuljettajalle 81 km/h nopeus neljänkympin rajoitusalueella.

Jokilaaksojen alueella puhallutettiin 2 229 kuljettajaa, eikä yhtään rattijuoppoa tavattu. Kahdellatoista kuskilla tulos jäi alle rangaistavuuden.

Kainuussa puhallutettiin yhteensä 1 121 kuljettajaa. Yhdellä tulos jäi alle rangaistavuuden eli ”viisari värähti”. Lisäksi puhallutetuista löytyi yksi ajo-oikeudeton.

Liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen kiittelee, että autoilijat toimivat valvontapaikoilla kiitettävästi. Oulun poliisilaitos tiedotti ratsiasta jälkikäteen sosiaalisessa mediassa ja sai myönteistä palautetta.

Poliisilaitoksen alueella puhallutettiin päivän aikana yhteensä 4 825 ajoneuvon kuljettajaa.

Aamuratsioissa löytyi kaikkiaan neljä kuljettajaa, joita epäillään päihtyneenä ajamisesta. Tämä tarkoittaa 0,08 prosenttia puhallutetuista.

Poliisin mukaan vuosittaisissa rattijuopumustutkimuksissa prosenttiosuus on ollut pienemmillään 0,11 prosenttia vuonna 2012 ja suurimmillaan 0,25 prosenttia vuonna 1990. Rattijuoppojen määrässä on pientä vaihtelua eri vuosina, mutta se on vakiintunut 0,11 ja 0,14 välille viimeisen yhdeksän vuoden aikana.

– Rattijuopumustutkimukseen verrattuna tulosta voinee pitää hyvänä, komisario Pasi Rissanen toteaa tiedotteessa.