Oulun poliisilaitos kehottaa välttämään henkilökohtaista asiointia poliisiasemilla – Oulussa palvelupäivystyksen sisäänpääsyä rajoitetaan

Oulun poliisilaitos ryhtyy rajoittamaan palvelupäivystyksen asiakaspalvelua ja aukioloa koronaviruksen aiheuttaman tartuntariskin vuoksi ensi maanantaista lähtien.

Poliisi kehottaa välttämään kaikkea henkilökohtaista asiointia poliisiasemilla.

Oulun pääpoliisiaseman palvelupäivystys on avoinna normaaliin tapaan päivittäin, mutta asiakkaiden sisäänpääsyä rajoitetaan. Poliisiaseman infossa selvitetään, mikä on todellinen tarve päästä asioimaan henkilökohtaisesti palvelupäivystykseen.

Tarvittaessa asiakkaat joko ohjataan asioimaan sähköisesti, pyydetään palaamaan myöhemmin tai ohjataan palvelupäivystykseen.

Muut Oulun poliisilaitoksen poliisiasemien palvelupäivystykset ovat auki samoina päivinä kuin normaalioloissa, mutta vain kello 10-14 välisenä aikana.

Poliisi pyytää asiakkaita käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluita.

Jos henkilökohtainen asiointi on välttämätöntä, tulee noudettaa käsihygieniasta annettuja ohjeita, eikä paikalle pidä mennä, jos on flunssan oireita tai on saapunut hiljattain ulkomailta.