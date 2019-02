Oulun poliisilaitos: Henkilökorttihakemusten määrä pomppasi, lupapalvelut ruuhkautuneet

Näin sitä Sipilä-Suomessa puretaan byrokratiaa: ihmiset pistetään jonottamaan jotain maksullista henkilökorttia. Kun kerran tähänkin asti on 100% tultu toimeen vanhoilla tunnistuskeinoilla, niin uusien sääntöjen ja ehtojen keksiminen on 100% kiusantekoa kansalaisia kohtaan. Takapiruna tässä on tietysti ollut ajatus vähän taas kääräistä valtiolle lisää rahaa, kuten passien voimassaoloajan lyhentämisessä viiteen vuoteen. Sikamaista touhua, etten sanos. Päättäjät vaihtoon!