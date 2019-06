Oulun poliisilaitoksen sisäilmaongelmat jatkuvat, osa väestä välttelee Hiukkavaaran tiloja – Työsuojeluvaltuutettu: "Kyllä siellä aika tyhjää on"

Työntekijät kärsivät sisäilmaoireista. Esille on noussut konttien käyttö taukotiloina.

Hiukkavaarassa Oulun poliisilaitoksen käytössä olevien tilojen sisäilmaongelmat jatkuvat.

Henkilöstö pyrkii mahdollisuuksien mukaan viettämään työvuoronsa muualla kuin sisätiloissa.

– Kyllä siellä aika tyhjää on, vanhempi konstaapeli, työsuojeluvaltuutettu Tero Väyrynen Oulun poliisilaitokselta toteaa.

Valvonta- ja hälytystehtävissä toimivat poliisit kirjaavat ilmoitukset ja tekevät muut kirjaukset Saaristonkadun toimipisteessä ja Haukiputaan poliisivankilassa.

– Osa kirjaa ilmoitukset autossa. Tauot he viettävät huoltoasemilla ja kahviloissa, Väyrynen sanoo.

Sisäilmaoireiden välttämiseksi on mietitty monenlaisia ratkaisuja. Yhtenä vaihtoehtona esille on tullut muun muassa se, että taukotiloina voisi käyttää kontteja.

– En henkilöstön edustajana ole hirveän tietoinen siitä, mitä ratkaisuja työnantaja on miettinyt, mutta niitähän on joissakin paikoissa käytetty. Poliisivankilakin on konteissa. Ja monessa muussa paikassa on käytetty kontteja ja muita ratkaisuja. Varmasti se on yksi vaihtoehto, mitä mietitään, kun uuden poliisitalon rakentaminen on pitkäkestoinen projekti.

Väyrynen kertoo, että henkilöstöllä on ihoärsytysoireita, silmien ja limakalvojen ärsytysoireita sekä hengitystieoireita.

– Oireet ovat samanlaisia, mitä siellä on ollut aikaisemminkin. Sinänsä oireet eivät ole muuttuneet, mutta on hirveän hankala sanoa, ovatko ne pahentuneet. Tottakai yksittäisten ihmisten oireet ovat voineet pahentua, mutta onko se kokonaisuus pahentunut, sitä on hankala sanoa, Väyrynen sanoo.

– Tottakai aina, jos on sisäilmaongelma, jota ei saada korjattua, se yleensä pahenee, kunnes vika löydetään ja korjataan.

Hiukkavaarassa työskentelee noin 180 työntekijää. Osa työntekijöistä on vuorotyössä ja osa päivätyössä.

Poliisipäällikkö Sauli Kuhan mukaan Hiukkavaaran kiinteistöstä ei ole uutta kerrottavaa. Kuha ei suostu kommentoimaan sitä, onko konttien käyttö taukotiloina ollut esillä keskusteluissa, vaan kuittaa kysymykset juhannusjutuiksi.

– Katsotaan, kun Senaatti palaa asiaan. Tämä on Senaatin talo ja me olemme täällä vain vuokralaisena. Kun Senaatti saa tutkimuksensa tehtyä, niin sitten niistä kuullaan.

Senaatti-kiinteistöt on tutkinut Hiukkavaaran kiinteistöä ja osa tutkimusten tuloksista on tarkoitus julkaista kesäkuun loppuun mennessä.

– Rakennus on tutkittu läpikotaisin. Koko rakennukseen on suoritettu kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, ylläpitoryhmän päällikkö Esko Pyhtilä Senaatti-kiinteistöistä kertoo.

Suurin osa tehdyistä tutkimuksista valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Valmistuneet tutkimustulokset käsitellään torstaina Hiukkavaaran sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmatyöryhmä esittää yhdessä tutkijoiden kanssa näkemyksensä jatkotoimenpiteistä sekä lisätutkimus- ja korjaustarpeista.

Työsuojeluvaltuutettu Väyrynen toivoo, että raportin avulla asioissa päästään eteenpäin.

Henkilöstö on oireillut myös poliisin toimitiloissa VTT:llä Linnanmaalla ja keskustassa Saaristonkadulla.

– Siellä on hyvin moninaisia oireita, hengitystieärsytysoireita ja silmäoireita. Ihmiset ovat yksilöitä ja osa oireilee eri tavalla. Osa on joutunut siirtymään muualle, Tero Väyrynen kertoo.

– Olisi kova toive päättäjille, että saataisiin rahoitus uudelle poliisitalolle ja väliaikaisratkaisu poliisivankilalle. Tämä on aika kestämätön tilanne.