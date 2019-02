Oulun poliisi valvoi raskasta liikennettä, kymmenen ajoneuvoa määrättiin ajokieltoon

Työturvallisuus ja lepoaika työaikarikkomuksesta on rangaistava työnantajaa / teettäjänä toiminutta, suhteessa 1/5 työntekijälle joka tietoisesti jättää noudattamatta lakia ja asetusta, työnantajaa tai sen edustajaa 4/5 sakon määrästä.

Perustelu miksi: työnantaja ja asiakas hyötyy aina ja työn tekijä on se joka joutuu ottamaaan riskin ja kantamaan vastuun ja seuraukset esim ajokortti rekisteri historiana, ( aika on rahaa jonka työntekijä menettää tuntipalkkana, ajamalla ylinopeutta saavuttaakseen jonkin teoreettisen aikataulun ja, ja jättämällä pitämättä tauot jotka hänelle lain mukaan kuuluu

ja on myös velvollisuus pitää, ja joista hyötyy ainoastaan asiakas ja työnantaja,

samoin on esim ylikuorma, ei kuljettaja siitä koskaan hyödy mitään.

Jos jokin on kiinni vrt nyt sitten kuljettajan palkkaan (aikaan) , niin onko se sen riskin veroista, jos toimitaan lain ja asetuksen mukaan ja maksetaan se tunti ylimääräistä noin 15€/h . Onko pakko aina riskeerata?