Oulun poliisi tarinoi Facebookissa pikkujouluaikaan katukuvaan ilmestyvistä pingviineistä: "Kuningaspingviinin tunnistaa jo kymmenien metrien päästä"

Oulun poliisi tarinoi perjantaina julkaistussa Facebook-päivityksessä katukuvaan ensimmäisten yöpakkasten ja pikkujoulukauden kanssa ilmestyvistä pingviineistä.

"Me kenttätyötä tekevät konstaapelit pärjäämme vallan mainiosti tavallisten pingviinien kanssa, mutta kuningaspingviinit saattavat työllistää meitä vähän enemmän", poliisi kuvailee.

Kuningaspingviinin ulkomuoto kuvaillaan tekstissä tukevaksi ja yläpainoitteiseksi. Myös liikkumisessa on tunnistettavia piirteitä.

"Hangella kävellessään jälkimuodostelma on kuin olisi ajettu yksirenkaisella traktorilla. Pikkujouluaikaan pukeudutaan valkoiseen paitaan ja mustaan takkiin. Paidasta on auki kolme ylimmäistä nappia ja takki on auki kokonaan, kelillä kuin kelillä. Aivan kuten pingviineilläkin."

Kaupunkikuvassa poliisi tunnistaa heidät jo kymmenien metrien päästä, ja heillä on aina asiaa poliisille.

"Rinta pystyssä vaappuva ilmestys lähestyy poliisiautoa määrätietoisesti muun seurueen yllyttämänä. Suurimpana toiveena hänellä on kertoa poliisipartiolle jokin kuolematon letkautus, jolle voitaisiin nauraa taustalla olevien pikkupingviinien kanssa. Aivan parhaimmat naurut irtoaa jostakin poliisin ylänappia tai kirjoitustaitoa koskevasta jutusta", tekstissä kuvaillaan.

Tämän jälkeen matka jatkuu firman pikkujouluihin ravintolaan, kunhan ensin on kysytty poliisilta lupaa puhaltaa alkometriin.

Illan päätteeksi pingviinilauma poistuu baarista kadulle tehden tarpeensa näyteikkunaan vain saadakseen järjestyslakisakon. Tästä matka jatkuu nakkikopille, jossa kuningaspingviini ryhtyy provosoimaan muita jonottajia. Poliisi kuvailee pingviinien sanailua seuraavasti:

"Muiden ulkonäköä voi ainakin arvostella, kun on itse niin järjettömän komea. Jos tästä ei saa tappelua, niin sitten voi arvailla toisten seksuaalista suuntautumista tai varallisuutta. Aloitusrepliikkejä voi täydentää tietenkin asuin- tai syntymäpaikkoihin liittyvillä argumenteilla. Kaikista hulvattominta läppää kuningaspingviinit nakkelevat silloin, kun heillä on taustatukenaan samasta laumasta olevia muita pingviinejä."

Lopulta tappelu saadaan aikaiseksi ja poliisi kuvaileekin, miten tilanteessa voi käydä revenneen paidan tai haljenneen huulen lisäksi.

"Pahimmillaan pää osuu katuun ja vammat voivat olla hyvinkin vakavia, jopa peruuttamattomia.", poliisi muistuttaa.

Painin päätteeksi viimeiset pikkujoulutunnit vietetään poliisin mukaan putkan keltaisilla patjoilla, mistä matka jatkuu nolona reittiliikenteen linja-autolla kohti kotia. Toilailuista muistutetaan vielä kesällä.

"Myöhemmin keväällä haastemies lähestyy pikkujouluterveisillä. Juuri siinä vaiheessa kun asia oli jo unohtunut. Käräjäreissun jälkeen voi oheissakon maksaa kätevästi vaikka lomarahoista. Meneehän se kesäloma kotimaisemissakin.

Turvallista pikkujouluaikaa ja tervetuloa juttusille siihen maijanikkunalle!", poliisi päättää kirjoituksensa.

Lue poliisin päivitys kokonaisuudessaan tästä: