Oulun poliisi saanut kiinni alle 25-vuotiaita rattijuopumuksesta epäiltyjä reippaasti viime vuotta enemmän – Myös huumaavien aineiden sekakäyttö lisääntynyt liikenteessä

Oulun poliisilaitoksen alueella nuoria eli alle 25-vuotiaita on jäänyt tänä vuonna rattijuopumuksesta kiinni runsaasti enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Tammi-heinäkuussa 2017 Oulun poliisi otti kiinni rattijuopumuksesta epäiltyjä nuoria 92 ja törkeästä rattijuopumuksesta epäiltyjä 84, poliisin tilastoista selviää. Tänä vuonna samalla ajanjaksolla määrät ovat olleet rattijuopumuksissa 152 ja törkeissä rattijuopumuksissa 115 nuorta kuskia. Prosenteissa lisäys edellisvuoteen on rattijuopumuksissa noin 65 prosenttia ja törkeissä rattijuopumuksissa 37 prosenttia.

Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta ihmetteli asiaa viime viikolla Twitterissä. Hän pohti, ovatko nuorten rattijuopumukset todella lisääntymässä, vai mitä kasvavat luvut tarkoittavat.

– Kyllähän se hiukan hämmentävää on, että alle 25-vuotiaiden rattijuopumuksista epäiltyjen määrä on noin kovasti noussut, kun samaan aikaan tuodaan esille tutkimustuloksia, joissa kerrotaan nuorten alkoholinkäytön vähentyneen.

Karnaranta huomauttaa, että toisaalta poliisin alkuvuoden tilastot osoittavat kaikenikäisten rattijuoppojen jäävän entistä useammin kiinni, nuorten osuus on vain kasvanut eniten. Poliisi on tehostanut yleistä liikenteenvalvontaa ja puhallutuksia on tehty aiempaa enemmän. Tämä näkyy myös tilastoissa.

– Tänä vuonna on pyritty panostamaan resursseja sillä tavalla, että valvontatoimia on kohdennettu aiempaankin suunnitelmallisemmin tiettyihin ongelmakohtiin, joissa tiedetään tapahtuvan paljon vaikkapa ylinopeuksia tai liikennevahinkoja tai joissa on jäänyt paljon rattijuoppoja kiinni, Karnaranta kertoo.

Kaikista ikäluokista rattijuopumuksesta jäi Oulun poliisilaitoksen alueella viime vuoden tammi-heinäkuussa kiinni 317 henkilöä ja törkeästä rattijuopumuksesta 349 henkilöä. Tänä vuonna luvut ovat 443 rattijuopumusta ja 383 törkeää rattijuopumusta. Vuosimuutos on rattijuopumuksissa noin 40 prosenttia ja törkeissä 10 prosenttia.

Huumaavien aineiden sekakäyttö liikenteessä yleistymässä

Karnaranta kertoo, että hänen näkemyksensä mukaan etenkin törkeissä rattijuopumuksissa kuski on yhä useammin alkoholin lisäksi tai sijaan jonkin muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

– Näppituntuma on minulla se, kun näitä tilanteita seuraa ja saa tietoja tapauksista, että selkeästi huumaavien aineiden sekakäytön ongelma on lisääntymässä myös tuolla liikenteessä.

Karnaranta huomauttaa, ettei kaikkiin rikosilmoituksin kirjata, minkä päihteiden vaikutuksen alaisena epäilty on kiinni jäädessään ollut. Tilastojen luvut kuitenkin kuvaavat kehityssuuntaa. Oulun poliisin tilastojen mukaan alle 25-vuotiaista rattijuopumuksista kiinni jääneistä alkoholin vaikutuksen alaisena oli viime vuonna 128 kuskia ja tänä vuonna 168. Muita huumaavia aineita oli käyttänyt viime vuonna 23 henkilöä ja tänä vuonna 68. Alkoholin sekä muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena kärähtäneitä on kirjattu viime vuonna 8, tänä vuonna 14.