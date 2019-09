Oulun poliisi nappasi kiinni Rotuaarilla häiriköineen pyörävarkaan – toinen pyörää vohkinut jäi kiinni itse teossa Myllytullissa

Hieno homma, että vaihteeksi saatiin rosvo kiinni. On kumma, miten poliisia ei tavallisesti kiinnosta pyörävarkaus, vaikka kyseessä on monelle ainoaan kulkuvälineeseen kohdistuva rikos. Varsinkin opiskelijan ja pienituloisen kyseessä on myös varsin suuri taloudellinen menetys, joka poliisin toimesta vain jätetään kategorisesti tutkimatta.