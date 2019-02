Oulun poliisi: Lupapalveluissa ruuhkaa henkilökorttihakemusten vuoksi – lupapalvelut suljettu perjantaina useilla poliisiasemilla

Poliisin toiminta on kyllä jo tahallista ilkeilyä. Lupapalvelupisteet laitetaan kylmästi kiinni kun on työntekijöiden koulutuspäivä. Eikö koulutuspäiviä olisi voinut järjestää kahdessa tai kolmessa erässä ja pitää tiskit auki vaikka hieman pienemmällä miehityksellä. Miksi poliisipäällikkö ei käytä eri sektoreilla, esim. tavallisia ei niin kiireellisiä rikoksia hoitavia poliisimiehiä lupapuolen asiakaspalvelutehtävissä. Ei ylinopeusjutut vanhene eivätkä karkaa tutgkijan pöydältä, jos tutkija on pari kolme päivää kuukaudessa lupatiskillä. Voisi olettaa että puolen päivän pikakoulutuksella keskiverto poliisimies oppii lupahakemuksen vastaanottamiseen liittyvät asiat. Ei tällainen toisen yksikön työntekijöiden tuuraaminen ja passi- ja henkilökortteja hakevien asiakkaiden neuvonta sekä opastaminen voi olla poliisikoulun käyneille ylivoimainen tehtävä. Mutta kun ylemmät esimiehet eivät välitä niin tällainen sohlaaminen on poliisipuolella mahdollista.