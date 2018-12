Oulun poliisi julkaisi seksuaalirikosvyyhdistä epäillyn miehen kuvan ja nimen – mies otettiin kiinni Saksassa

Oulun poliisi on julkaissut poikkeuksellisesta seksuaalirikoksesta epäiltynä olevan miehen kuvan ja nimen. Poliisi julkaisee kuvan ja tuntomerkkejä epäillyn miehen tavoittamiseksi.

Asia liittyy poliisin tutkimaan seksuaalirikokseen, jossa epäiltyjen tekojen uhrina on ollut alle 15-vuotias tyttö kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäillään kahdeksaa miestä, joista Oulun käräjäoikeus on määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän.

Etsitty mies otettiin myöhemmin tiistaina kiinni Saksassa.

Oulun poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely.

Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskinen arvioi maanantaina Kalevalle, että poliisi julkaisee miehen kuvan. Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäillyn etsiminen kuvan julkaisemisen avulla on poliisilta poikkeuksellinen toimi.

Kiiskisen mukaan poliisi harkitsi päätöstä julkaista kuva tarkkaan.

– Julkaisimme kuvan, koska kyse on erittäin vakavasta rikoksesta, jonka selvittämisintressi on korkea. Julkaisimme kuvan, koska hänet pitäisi saada kiinni ja mukaan esitutkintaan, Kiiskinen sanoo.

Kiiskisen mukaan poliisin oletus on, että epäilty mies on Suomessa. Poliisin mukaan sekin on mahdollista, että epäilty on lähtenyt maasta pois.

– Meillä ei ole tarkkaa käsitystä siitä, missä tämä mies on. Oletuksemme on, että hän on Suomessa. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että hän on lähtenyt maasta pois. Katsomme miten tutkinta etenee ja silloin myös kansainvälinen etsintäkuulutus on mahdollinen, Kiiskinen sanoo Lännen Medialle.

Kiiskisen mukaan esitutkinnassa ei ole tullut vielä esille sitä, että tapaukseen liittyisi kahdeksan epäillyn lisäksi muita epäiltyjä.

– Esitutkinta on vielä alkuvaiheessa, ja tällä hetkellä tietoa (muista epäillyistä) ei ole.

Kaleva julkaisi aiemmin tiistaina epäillyn miehen kuvan ja nimen, koska kysymys on hyvin poikkeuksellisesta seksuaalirikoksesta. Kuva ja nimi on poistettu jutusta sen jälkeen, kun epäilty saatiin kiinni. Julkaisemalla tiedot Kaleva halusi välttää sen, että ulkopuoliset leimautuisivat epäillyiksi. Toimitus tekee julkaisupäätökset itsenäisesti. Poliisin julkaisemia tietoja voidaan siis jättää myös julkaisematta.