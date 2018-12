Oulun poliisi: Joulun menoliikenteen ruuhka alkaa perjantaina – kauppojen parkkipaikoilla pelti kolisee

Joulun menoliikenne vilkastuu Oulun seudulla perjantaina. Poliisin mukaan ruuhkaisimmat tieosuudet ovat valtateillä 4, 5 ja 20.

– Arvioimme menoliikenteen olevan kaikkein vilkkaimmillaan perjantaina puolelta päivin myöhään iltaan saakka ja paluuliikenteen puolestaan tapaninpäivästä eteenpäin. Ajomatkaan kannattaa varata riittävästi aikaa ja joulumieltä mukaan, jotta kaikilla on turvallista tien päällä, kommentoi komisario Pasi Rissanen.

Oulun poliisi kohdistaa valvontaa ruuhkaisimmille tieosuuksille. Valvontaa tekevät sekä poliisipartiot että liikkuva automaattivalvontakalusto.

Autoilijoiden on hyvä ottaa huomioon, että sää- ja keliolosuhteet voivat vaihdella suuresti maan eri osissa.



Riittävän matka-ajan lisäksi on syytä pitää ajonopeudet nopeusrajoitusten ja olosuhteiden mukaisina ja edellä ajavaan riittävä etäisyys. Poliisi suosittelee ajamaan liikennevirran mukana ja välttämään tarpeettomia ohituksia.



Poliisi antaa listaa joululiikenteeseen lähtijöille: kuljettaja on kokenut ja raitis, kaikilla matkustajilla on turvavyöt tai turvalaitteet ovat käytössä, auton rengaspaineet on tarkastettu, ajovalot ovat kunnossa, pissapojassa löytyy nestettä, polttoainetta on riittävästi ja että auto on kuormattu oikein.

Peltikolhuja parkkipaikkojen ruuhkassa



Malttia ja tarkkaavaisuutta vaaditaan myös jouluostoksia tekeviltä.

Ostoskeskusten ja kauppojen parkkipaikoilla on joulun alla usein ruuhkaista ja peltikolhuiltakaan ei poliisin mukaan valitettavasti säästytä.

Kannattaa ottaa huomioon, että lähimmät parkkipaikat ovat usein halutuimmat ja siten ruuhkaisimmat.

Vähän kauempaa valittu pysäköintipaikka voi säästää peltikolhulta.