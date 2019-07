Oulun Palvelusäätiöllä edessä yt-neuvottelut

Sopimus laadittu 1999 eli siitä astiko Palvelusäätiö on saanut ns.rahastaa ja määrittelemillään -hinnoilla Oulun kaupunkia(siis veronmaksajia)? Ei ihme, että on monta yksikkö perustettu, kun maksu-automaatti löytynyt hoiva-bisnekselle.. Aikaan ennen "milleniumia" soppareita tehtiin kait hyväveli tyyliin, ilman kilpailuttamista.. Kun tsekkaili tietoja yrityksestä, selvis, että Oulun Kaupunki on ollut mukana Palvelusäätiössä, miksiköhän? Se ei pikaisella googlettamisella selvinnyt, mikä enemmistö-taho omistaa Palvelusäätiön.. Nykyisinhän Oulun Kaupungilla on täysin(kait) omistuksessaan Oulun Serviisi, joka käsittää juurikin esim. hoivapalvelut vanhuksille ja yksiköitä on useampia eri puolilla kaupunkia