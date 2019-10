Oulun Osuuspankki siirtää Kiimingin toimipisteen Ruskon Citymarketiin maaliskuussa – myös aukioloajoissa muutoksia

Asun Oulun keskustan eteläpuolella. Olen ihmetellyt että mikä on ja miksi Oulu kehittyy tälle puolelle ja kuihtuu kuihtumistaan pohjoisen puolella. Onko se Kempeleen läheisyys vai mikä ihme? Kaakkurin alueelle juuri Lidl ilmoitti tonttivarauksesta, jotain todella suurta on tulossa moottoritien rannan puolelle. Huhutaan Ikeasta ja paljon muista liikkeitä. Kempele on kaavoittanut ennen kylää olevat pellot ja viimeksi Tarraserif rakensi kiinteistön sinne. Alueella on kova kuhina ja tekemisen meininki. Taas pohjoisen puolelta saa lukea enimmäkseen tämänkin uutisen tyyppisiä lopettamisia. Milloin kouluja, terveysasemia, pankkeja, kauppoja… Miksi tämä on näin, välimatkaeroa ei juurikaan ole asuinalueiden kesken keskustaan verrattuna, mutta toinen kukoistaa ja toinen köyhtyy köyhtymistään? ihmeellistä.