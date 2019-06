Oulun Osaamiskeskus Koordinaatille valtionavustus – 300 000 euroa grooming-ilmiön ennaltaehkäisyyn

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen grooming-ilmiön ennaltaehkäisyyn Osaamiskeskus Koordinaatille. Valtionavustuksen suuruus on 300 000 euroa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Avustus on osa valtakunnallista hanketta, jossa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen toimintaan. Hankkeen keskeisin tavoite on vahvistaa nuorisotyöntekijöiden tietoja ja taitoja käsitellä seksuaaliseen hyväksikäyttöön, häirintään ja verkossa tapahtuvaan houkutteluun liittyviä asioita nuorten kanssa.

Hankkeessa työn tueksi nuorisotyön ammattilaisille toteutetaan toimintamalleja ja tuotetaan tietoa sekä koulutuksia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, Rikosuhripäivystys (RIKU), Loisto setlementti ry ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Neuvottelut ovat käynnissä myös muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Aluehallintovirastot (AVIt) tukevat hankkeen toteutusta alueellisesti, jotta koulutusten kautta saavutetaan laajasti nuorisotyön ammattilaiset työntekijät eri puolilta Suomea, tiedotteessa kerrotaan.

Hanke kestää kevääseen 2020 asti ja siinä tulee työskentelemään rekrytoitava projektipäällikkö ja projektisuunnittelija.

Vuonna 2006 perustettu Koordinaatti on pohjoisin nuorisoalan valtakunnallisista osaamiskeskuksista ja toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Keskuksen työn tavoitteena on, että kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on yhdenvertaisesti käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut.