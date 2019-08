Ilmoittautuminen opistojen kursseille on meneillään. Osalle Oulu-opiston kursseista ilmoittautuminen avautuu ensi viikolla.

Oulun opistoissa kurssitarjonnan kestosuosikkeja ovat muun muassa käden taitoihin, kieliin, musiikkiin ja hyvinvointiin liittyvät kurssit. Varsinkin espanjan kieli ja jooga ovat suuressa suosiossa Oulun opistoissa.

Oulu-opiston tiedottajan Aune Hinkulan mukaan espanjan lisäksi italian kieli kiinnostaa monia. Viime vuosina puolestaan kiinnostus englannin kielen alkeiskursseja kohtaan on laskenut, mutta keskitasoisia ja vaativimpia kursseja kohtaan kasvanut.

– Valtaosa ihmisistä alkaa jo osata englannin alkeet, ja siksi kurssit eivät kiinnosta yhtä paljon kuin ennen, Hinkula sanoo.

Oulu-opiston kurssiohjelmassa tällä hetkellä yli 1 000 kurssia, joiden lisäksi opisto antaa musiikin yksilöopetusta eri soittimissa järjestää ilmaisia yleisöluentoja. Hinkulan mukaan tilanne elää vielä paljon. Kevättä kohden tulee lisää kursseja, ja joitakin kursseja voi peruuntua.

Trendit näkyvät Hinkulan mukaan herkästi kurssitarjonnassa. Esimerkiksi erityisruokavalioihin liittyvät kurssit, kuten kasvis- ja raakaruokakurssit, ovat nyt suosittuja. Kuvataiteessa puolestaan kalligrafia-kurssit kiinnostavat. Hinkula arvelee, että kirjoitustaidon alkulähteille palaaminen toimii vastapainona hektiselle näppäimistökirjoittamiselle. Liikunnassakin rauhalliset lajit, kuten jooga, kiinnostavat vuosi vuodelta enemmän.

Yhteen erikoistekniikkaan keskittyvät kädentaitokurssit keräävät paljon osallistujia niin käsi- kuin puutöissäkin. Miehiä on Hinkulan mukaan jo pitkään kiinnostanut oman soittimen rakentaminen.

– Sähkökitaran rakentaminen on ollut yliveto.

Vuolle Opistossa on lisätty vanhempien ja lasten yhteiskursseja

Vuolle Opistolla on Oulussa yli 400 kurssia ja Hailuodossa 13. Noin kolmas osa kursseista on liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä. Koulutusjohtaja Erja Stoltin mukaan kurssitarjonta on perinteinen, mutta uusiakin kursseja löytyy. Esimerkiksi taide- ja liikuntapuolella on paljon uusia vanhemman ja lapsen yhteiskursseja. Toinen tulokas on koneneule-kurssi, jota asiakkaat toivoivat.

Kestosuosikkeja Vuolle-opistossa ovat muun muassa kuorotoiminta, valokuvaus ja jooga. Suosituiksi ovat nousseet myös lyhytkurssit, joissa valmistetaan tietyn maan keittiön ruokia.

– Myös espanjan ja heprean kielet ovat olleet jo pitkään suosittuja, Stolt kertoo.

Uutena Vuolle Opiston syksyn tarjonnassa ovat myös maksuttomat digitaito-kurssit, joihin opisto sai Opetushallitukselta rahoitusta. Stoltin mukaan aiemmin tarjonnassa olleita ATK-kursseja ei ole järjestetty pitkään aikaan.

– Mobiililaitteiden vuoksi digiopetukselle on tullut uudestaan kysyntää.

Kauppatieteiden väyläopinnoille on ollut kysyntää

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kurssitarjonta koostuu pääosin avoimesta yliopisto-opetuksesta. Lisäksi tarjolla on ammatillista täydennyskoulutusta, abi- ja lukiolaiskursseja, kieli- ja harrastekursseja sekä senioritoimintaa. Koulutussuunnittelija Jaana Rantasen mukaan opetustarjontaa muokataan alueen kysynnän ja tarpeen mukaan. Myös toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Rantasen mukaan espanjan kielen kurssien suosio jatkuu edelleen. Avoimen yliopiston kursseista erityisen suosittuja ovat olleet kauppatieteen väyläopinnot.

– Se oli odotettavissa, koska Oulun yliopiston kauppatieteisiin voi hakea ensimmäistä kertaa avoimen väylän kautta ensi kevään yhteishaussa, Rantanen kertoo.