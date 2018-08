Oulun omakotitalotonttien haku alkaa – jaossa 64 tonttia eri puolilla kaupunkia

Oulun kaupunki on avannut uusien omakotitalotonttien haun perjantaiaamuna. Nyt on jaossa 64 uutta tonttia.

Eniten tontteja on Hiukkavaaran Vaskikankaan alueella, jossa tontteja on jaossa 20. Korvenkylässä paikat on 14 rakentajalle ja Ritaharjussa kymmenelle. Lisäksi uusia tontteja on Oulunsalon Niemenrannassa, Kiimingin Hakomäessä ja Kellon Letonrannassa.

Ympäristötalon aulassa pidetään keskiviikkona 15. elokuuta tontti-iltapäivä, jossa asiantuntijoilta voi kysyä tontteihin ja rakentamiseen liittyvistä asioista.

Tontteja voi hakea sähköisesti Oulun seudun karttapalvelu Karttatien kautta. Samoilta hakijoilta hyväksytään vain yksi hakemus. Useampia tontteja voi hakea etusijajärjestyksessä. Hakijat voivat itse päättää ostavatko vai vuokraavatko hakemansa tontin.

Tonttia ei voi hakea, jos hakijat ovat vuokranneet tai ostaneet tontin kaupungilta vuonna 2013 tai sen jälkeen.