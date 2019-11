Oulun Omahoito-palvelun ajanvaraus oli poissa käytöstä useita tunteja – syynä tekninen vika

Kyllä nämä netti hommat on niin haavoittuvaisia että saapa nähdä milloin tämä kaikki nettihomma kaatuu! Sitte ollaankin kusessa.

Uhkakuvat on jo luotu kun 5G tulee käyttöön,siitä on varoitettu ja monet maat ei ota sitä edes käyttöön!