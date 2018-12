Oulun merikylpylän työt voivat alkaa muutaman kuukauden päästä – tavoitteena avata ovet asiakkaille keväällä 2020

Merikylpylähanke etenee kaupungin päätöselimissä nyt ripeästi.

Kokonaisuuden toteuttaja Töölö Urban on toimittanut kaupungille tarkennetut suunnitelmansa ja aikataulut tontinluovutuksen ehtojen mukaisesti. Yhdyskuntalautakunta käsittelee suunnitelmia ensi tiistaina, ja valtuuston on määrä päättää hankkeesta 14. tammikuuta.

– Jos kaupunginhallitus arvioi, että ehdot täyttyvät, hanke voi lähteä aika nopeasti liikkeelle. Maaliskuussa olisi vuorossa rakennuslupa-aineiston työstö ja vesiluvan kuulutus. Saman tien voitaisiin ryhtyä siirtämään alueelta muuntamoja ja aittoja, Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki sanoo.

Avajaisten sen sijaan suunnitellaan nyt olevan hieman myöhemmin kuin alunperin arvioitiin eli keväällä 2020. Viive johtuu vesityöluvista ja rakennusluvista, joissa menee oma aikansa.

Kylpylän terassialue ja altaat rakennetaan veden päälle kelluviksi. Kevään aikana ryhdytään tekemään tehdasvalmisteisia maa- ja vesirakentamisen komponentteja: näitä ovat meressä kelluvat rakenteet, uima-altaiden moduulit ja talojen moduulit.

Rakennusten perustusten tekeminen aloitetaan heti, kun rakennuslupa on saatu. Varsinainen rakentaminen tehdään kesällä ja syksyllä ennen lumien tuloa. Kelluva terassi- ja alue asennetaan paikoilleen loppusyksyllä ennen jäiden tuloa.

Rakentaminen vaikuttaa venepaikkoihin

Venelaitureita rakennetaan toukokuussa samoin kuin väliaikainen kulkusilta torinrantaan. Veneilykauden toivotaan häiriintyvän mahdollisimman vähän.

– Rakentamisaikana eli ensi kesänä venepaikoista vain toinen puoli on osan ajasta käytössä, ja muutamien viikkojen katkoksia voi tulla, Matinheikki sanoo.

Nyt venepaikkoja on tarjolla 32, ja kylpylän valmistuttua niitä on 33. Kaupunki on luvannut korvata tilapäisesti puuttuvat venepaikat muualta.

Veneilijöille tarkoitettu polttoaineen jakeluasema on tarkoitus poistaa käytöstä ensi keväänä rakentamisen tieltä. Paraikaa neuvotellaan, millaisia uudelleenjärjestelyjä polttoaineen jakelussa tehdään.

Töölö Urbanille investointi on 6,6 miljoonaa euroa. Omaa rahoitusta siitä on 32 prosenttia ja lainaa 68 prosenttia.

Oulun kaupunki osallistuu lisäksi Kiikelin kehittämiseen 1,5 miljoonalla.