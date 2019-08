Oulun Merikosken kalastajilla on käynyt flaksi – "Paras lohikesä kymmeneen vuoteen"

Tyrnäväläisen Petri Ervastin mukaan kalastajat ovat kommentoineet, että lohikesä Merikoskella on ollut paras kymmeneen vuoteen. Lisäksi lohien laatu on ollut mainio.

Ervasti on kulkenut kalastavan veljensä kanssa Oulun Merikoskella, jossa lohta on nostettu elokuun aikana urakalla.

– Paikalla on saattanut olla lohen perässä 50-60 kalastajaa sulassa sovussa lähinnä rannalta heittelemässä. Kymmenen minuutin sisällä on voinut tulla neljäkin lohta. Lohien keskipaino on ollut 7-10 kiloa.

Ervasti kehuu Merikosken kalastajien yhteishenkeä, apua annetaan puolin ja toisin kalastustilanteissa. Lisäksi mukaan on tullut myös nuorta porukkaa.

– Naapuri kävi Tenolla viikon kalastamassa ja tuloksena oli vain yksi nykäisy. Sen sijaan kahden illan kalastus Merikoskessa toi hänelle 9,5- ja 8-kiloiset lohet.

Petri Ervastin mukaan Merikosken kalastajien urakkaa on ollut seuraamassa myös iso yleisömäärä.

Mukana yleisössä on ollut myös laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energialta. Hänen mukaansa kalastuksen seuraaminen on ollut varsinaista jännitysnäytelmää. Puolen tunnin väsytyksen jälkeen on saattanut nousta todella iso lohi.

– Hirveästi hehkutetaan pohjoisen jokia, vaikka meillä on tällainen timantti lohijoki keskellä kaupunkia, Väyrynen kommentoi.

Esimerkiksi Merikosken alakanavassa voi helposti nähdä, kuin lohet käyvät välillä veden pinnassa.

Kalatiellä käynyt vilske

Oulun Energian kalatiellä huomattiin, että lohi lähti nousemaan elokuun puolivälin tienoilla. Viikko sitten maanantaina laskettiin 138 lohen nousu, 20. elokuuta 184 lohen. Viime lauantaina lohia meni kalatiellä 52 kappaletta.

Suurimmat kalatiellä liikkuneet lohet olivat heinäkuussa mennyt 10,5-kiloinen ja elokuussa uinut 7,5-kiloinen kala.

Merikosken lohien määrä riippuu Väyrysen mukaan esimerkiksi siitä, miten niitä on istutettu ja mikä on kalastustilanne merellä.

Merikosken kalatien tarkkailuhuone avataan yleisölle ensi viikolla 4.–8. syyskuuta kello 11–16. Paikalla on biologi Marleena Isomaa kertomassa kaloista, kalatien toiminnasta ja aiheeseen liittyvistä tutkimuksista.

Vielä ehdit osallistua Kalakuvakisaan

Kalevan Kalakuvakisaan ehtii osallistua elokuun 31. päivään saakka.

Kilpailun voittaja saa palkinnoksi noin 300 euron kalastussetin, joka sisältää vavan, kelan ja siimaa. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Kalevan tuotepalkintoja.

Lähetä kuva numeroon 13222 tai verkkolomakkeen kautta. Myös kalastusvideot ovat tervetulleita kisaan mukaan. Laita kuvan tai videon saatetekstiin maininta "kalakisa".

Katso lukijoiden ottamia kalastuskuvia ja -videoita.