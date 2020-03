Oulun Merikosken apteekin ovella on jonotettu käsidesiä ja hengityssuojaimia – saippuapesu riittää käsien pesemiseen

Näyttää sille, että coronan leviämistä on vaikea torjua. Yksi iso syy on välinpitämättömyys ja vähättely. Kyllä kunnollinen käsienpesu riittää silloin kun sen voi tehdä. Käsidesiä tarvitaan puolestaan kun muuta käsinpesupaikkaa ei ole saatavilla. Kun ollaan liikkeellä julkisilla tai kauppareissuilla, ylipäätänsä tiloissa, joissa paljain käsin kosketaan kaiteita, ovenkahvoja ...puristellaan kaupassa hedelmiä ja vihanneksia. Ohjeet tehdään eniten niitä varten, joiden oma ymmärrys on puutteellinen. Myös asenne ratkaisee. Tuntuu järkyttävälle, että moni pitää tätä virusta vain vanhusten ongelmana. Ikäänkuin ohjeita ei tarvitse noudattaa jos sattuu olemaan nuori työikäinen. Ei ymmärretä tarttumista ja tartuttamista.

Suomessa tämä on uutta. Paras osaaminen löytyy siellä missä on koettu sars, lintuinfluenssa ja jo nyt saatu coronatartunnat laskuun.